Mit jedem Schluck Ayran dem Urlaub ein Stück näher!

Molkerei Müller: Exklusives Ayran-Gewinnspiel – 5 x 5.000 Euro Reisegutscheine zu gewinnen

Aretsried, 18. April 2024 – Die Molkerei Alois Müller startet pünktlich zum Sommerbeginn eine aufregende Promotion für alle Ayran-Liebhaber: Bei dem attraktiven On-Pack-Gewinnspiel „Mit Müller Ayran Reisegutschein gewinnen!“ ist der Name Programm. Von Juni bis Oktober haben Konsumenten die Chance, einen von fünf Reisegutscheinen im Wert von jeweils 5.000 Euro zu gewinnen. Diese können gegen einen traumhaften Urlaub, etwa in die Türkei, der Heimat des Ayran, eingelöst werden. Aufmerksamkeitsstarke Mediabegleitung auf ausgewählten Online-Video-Kanälen und am PoS verschafft der Promotion zusätzliche Sichtbarkeit.

In der Türkei hat Ayran längst den Rang eines Nationalgetränks erobert. Erfrischend und ganz ohne Zusätze, überzeugt auch der Müller Ayran nicht nur mit seiner simplen Rezeptur aus Wasser, Joghurt und Salz. Zudem ist der schmackhafte Durstlöscher von Juni bis Oktober auch Teil einer großen Gewinnspiel-Aktion. Zu gewinnen gibt es insgesamt fünf Reisegutscheine im Wert von jeweils 5.000 Euro.

Sommer, Sonne, Ayran: So geht“s zum Gewinnspiel!

Im Verpackungsdesign der Müller Ayran Aktionsflaschen ist im Gewinnspielzeitraum eine Lasche integriert. Zieht man diese Lasche ab, verbirgt sich unter ihr ein Code. Dieser Code kann online auf der Aktions-Landingpage https://www.allesmuelleroderwas.de/ayranpromo eingegeben werden, um sofort zu erfahren, ob man einer der glücklichen Gewinner ist. Die Reisegutscheine sind einlösbar bei der TUI Deutschland GmbH und ihren Marken TUI, airtours und L“tur. „Was man liebt, das teilt man gern. Ayran ist ein schönes Beispiel für den interkulturellen Zusammenhalt. Eindrücke wie diesen kann man im Urlaub am besten sammeln und dabei entspannt neue Kraft tanken. Unser Ayran-Gewinnspiel macht“s möglich!“, so Melanie Langenbacher, Senior Brand Managerin bei der Molkerei Alois Müller.

Müller Ayran kaufen, an der Lasche ziehen und „Merhaba Urlaub!“

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die älter als 18 Jahre sind. Der Aktionszeitraum läuft vom 01. Juni bis zum 30. September 2024, Teilnahmeschluss für die Code-Einlösung am 15. Oktober 2024.

Kampagnen-Push am Point of Sale und auf Online-Video-Kanälen

Zusätzlich wird die Aktion durch gezielte Werbemaßnahmen auf Türk TV und digitalen Plattformen wie YouTube flankiert, die das On-Pack-Gewinnspiel prominent hervorheben. Am PoS sichern auffällige Topschilder und Werbeaufsteller mit Ayran-Branding, teilweise ergänzt durch Wobbler, zusätzliche Visibilität.

Alle Informationen und Teilnahmebedingungen zur exklusiven Ayran Promotion: https://www.allesmuelleroderwas.de/ayranpromo

Über die Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG

1896 von Ludwig Müller gegründet, entwickelte sich die ehemalige Dorfmolkerei ab dem Zeitpunkt der Übernahme des Geschäfts durch Theo Müller im Jahr 1971 zu einer modernen Großmolkerei weiter. Rund 140 Mio. kg Milch werden heute am schwäbischen Stammsitz von der Molkerei Alois Müller zu hochwertigen Milchprodukten veredelt. In vielen Produktgruppen hat Müller mit zahlreichen Innovationen einen Markt überhaupt erst geschaffen. So zum Beispiel bei Buttermilch, Kefir, dem Joghurt mit der Ecke, Milchreis oder Müllermilch. Das Unternehmen hält bis heute in diesen Segmenten Spitzenpositionen. Die Bekanntheit der Marke Müller liegt bei nahezu 100 Prozent und praktisch alle in Deutschland kennen den Slogan: „Alles Müller, oder was?“

