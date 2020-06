Mit kleinen Tricks und Geduld zur Traumfigur!

Der kalendarische Sommeranfang ist nun auch eingetroffen, die Strandfigur ist bei vielen allgegenwärtig. Doch wie kann ich dieses Ziel am besten erreichen?

Der Sommer ist schon da – die Bikinifigur noch nicht. Also stürzen wir uns auf Diäten, scheitern früher oder später doch wieder, weil Essen für den Menschen weit mehr ist als Nährstoffversorgung.

Mussten wir als Kind immer den Teller leer essen? Tröstet uns Schokolade? Sitzen wir gemütlich in netter Gesellschaft? Solche Faktoren sorgen dafür, dass wir anders und mehr essen, als gut für uns ist. Mit ein paar Tricks und Geduld mit sich selbst kann die Ernährungsumstellung trotzdem gelingen.

Ein erster Schritt ist, sich selbst zu beobachten. In welchen Situationen esse ich aus anderen Gründen als Hunger, was sind Auslöser, welches Bedürfnis versuche ich mit Essen zu befriedigen?

Vielleicht wird Ihnen bewusst, dass Sie essen, um zu entspannen. Suchen Sie Alternativen, die Ihnen genauso gut oder noch besser helfen, Spannungen loszulassen. Oft hilft auch, sich erst gar nicht in Versuchung zu führen, Süßigkeiten gar nicht zu kaufen, oder nicht an der Bäckerei vorbeizugehen.

Sinnvoll sind auch “wenn-dann-Pläne”. Dazu verknüpft man eine kritische Situation mit einer zielführenden Handlung, wie z. B. “Wenn ich im Restaurant nach einem Dessert gefragt werde, bestelle ich einen Kaffee.” Durch solche Pläne stellt sich schnell eine Automatisierung neuer Verhaltensweisen ein. Entscheidend ist bei allem was Sie tun, dass Sie Ihr Essverhalten flexibel steuern. Strenge Regeln führen, wenn sie einmal gebrochen werden, leicht zu einem Totalausfall nach dem Motto “Jetzt ist sowieso alles egal” und einem dauerhaften Rückfall in alte Muster.

