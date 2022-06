Mit langer Tradition in die Zukunft !

Neuer Name , neues Logo – gleiches Traditionsunternehmen

Aus der DawOst GmbH wird die M.J. Oster GmbH

Der bisherige Firmenname war insoweit passend, dass sich das Unternehmen in der Vergangenheit primär auf den reinen Handel rund um den Rohstoff Holz, sowie Objektbauten fokussiert hat.

Doch im Seniorchef Hermann Oster loderte weiterhin der Entwicklungstrieb, den er auch an den Sohn und heutigen Geschäftsführer Matthias Joseph Oster weitergegeben hat.

Die wahnsinnige Leidenschaft zum Rohstoff Holz, der immense Ideenreichtum und der große Nachhaltigkeitsgedanken der beiden, haben zu einer Veränderung der ursprünglichen GmbH geführt.

Mit der eingeführten Kindermöbelmarke tiSsi® ist eine sehr stark wachsende Marke entstanden, die inzwischen vom Markt schon nicht mehr weg zu denken ist.

In den letzten Jahren hinzu gekommener Nachwuchs innerhalb der Familie verstärkte den Gedanken, sichere und langlebige Stücke für Kinder und deren Eltern zu schaffen. Mit Erfolg!

Natürlich bleiben auch die anderen Sparten des Unternehmens wie beispielsweise der Bereich „Objektausstattung“ großer Bestandteil der Firmenkultur.

Voller Stolz schaut das Unternehmen auf die Anfänge des Ursprungsunternehmen im Jahr 1771 zurück – Damals, als Johann Wilhelm Oster in einer kleinen Schreinere an der Mosel den Grundstein für die heutige GmbH legte.

Es folgten weitere familiäre Nachfolgen bis 1909 der Ur-Großvater und Namensvetter des heutigen Geschäftsführers, Matthias Joseph Oster, das Unternehmen in großen Schritten weiter entwickelte.

Nichts wäre also ein passenderes Andenken, als die Firma heute nach ihm zu benennen. Der Name „M.J. Oster GmbH“ steht somit zeitgleich für lange Tradition sowie eine aussichtsreiche Zukunft.

hiermit möchten wir Ihnen uns und unser Handelsunternehmen vorstellen.

Wir, die M.J. Oster mit Sitz in Bremm an der Mosel, sind Importeure mit den Kernkompetenzen

in Kinder- und Objektmöbel

Unser Produktspektrum reicht von einzelnen Möbelkomponenten bis hin zu kompletten Fertigmöbeln.

Wir produzieren, angefangen von Melamin beschichteten- bis hin zu vollmassiven Möbeln alles was das

Kundenherz begehrt.

Wir sind in der Lage Ihre Produkte maßgenau nach Ihren Vorgaben fertigen zu lassen.

Mittels ständiger Produktionskontrollen durch unsere Büros in den jeweiligen Einkaufsländern, können wir

Ihnen stets eine gleichbleibende Qualität garantieren.

Um ein bestmögliches Preis-/Leistungsverhältnis gewährleisten zu können, bieten wir unseren Kunden

beispielsweise den direkten Weg zum Lieferanten an.

Zu Ihrer Unterstützung übernehmen wir hier für Sie die komplette Abwicklung, angefangen von der

Entwicklung neuer Modelle, über die Preisverhandlungen bis hin zur Qualitätskontrolle.

