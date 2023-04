Mit Leitstand von Sack EDV-Systeme: In wenigen Minuten zum optimalen Produktionsplan

80 Prozent Zeitersparnis bei der Produktionsplanung

Schwäbisch Hall, 26. April 2023 – Immer größere Datenmengen, komplexere Abhängigkeiten, Fachkräftemangel und Lieferkettenprobleme erschweren die Feinplanung in der Produktion. Sack EDV-Systeme ( www.sackedv.com) setzt daher mit seinem eigens entwickelten proMExS-Leitstand auf Einfachheit: in wenigen Minuten lässt sich der optimale Produktionsplan erstellen. In nur einem Planungslauf kann die Verfügbarkeit von Maschinen, Material, Personal und Hilfsmitteln geprüft und entsprechend geplant werden. So entsteht eine sehr realistische Planung, die unter anderem zur Erhöhung der OEE beiträgt.

„Um eine reibungslose und effiziente Durchführung von Produktionsaufträgen zu gewährleisten, ist eine präzise Fertigungsfeinplanung, die alle verfügbaren Ressourcen und Kapazitäten berücksichtigt, unerlässlich. Gerade in Zeiten, in denen Ressourcen teils sehr starken Schwankungen unterliegen“, erklärt Tilmann Sack, Geschäftsführer der Sack EDV-Systeme GmbH.

Mit einem Klick alle Informationen im Blick

Der proMEXS-Leitstand fungiert zum einen wie ein „Monitor für die Fertigung“ und sorgt für einen transparenten Informationsrückfluss von den Produktionsstätten in die Planungsebene. Er macht alle relevanten Daten sichtbar. Die Planenden finden für alle produktionsrelevanten Informationen die passende Ansicht und können sich beispielsweise den Material- oder Terminstatus anzeigen lassen. Zudem ist mit einem Klick abrufbar, welcher Auftrag derzeit aktiv an der Maschine ist, wo sich priorisierte Fertigungsaufträge befinden und vieles mehr.

Diese Transparenz bildet die Basis für Optimierungen. Alle relevanten Zielgrößen wie z. B. das Erreichen von kurzen Durchlaufzeiten oder eine rüstoptimierte Planung sind ebenso wie eine materialbestandsoptimierte Planung einstellbar. Per Mausklick lassen sich Verfügbarkeiten von Ressourcen analysieren und Durchlaufzeiten hinsichtlich Terminzusagen simulieren.

Auch arbeitet proMExS aktiv mit: Es macht intelligente Vorschläge für die Maschinen- und Personalbelegung, ermöglicht eine Rüstoptimierung und verbessert in Verbindung mit der Materialverfügbarkeitsüberprüfung so die Kapazitätsauslastung und Planungsqualität. Durch die klare, strukturierte Visualisierung aller Aufträge können Planende jederzeit über den aktuellen Auftragsstatus Auskunft geben.

Dabei macht der proMExS-Leitstand mit seiner grafischen Plantafel sämtliche Auswirkungen auf andere Aufträge in Echtzeit sichtbar. Mit der grafischen Plantafel erkennen Anwendende frühzeitig Engpässe und erhalten relevante Informationen für korrigierende Eingriffe. Es können auch beliebige Fertigungsaufträge untereinander in Abhängigkeit gebracht werden und es lässt sich schnell und flexibel um- oder neuplanen, was heute immer öfter gefragt ist. Alle Aufträge und Ressourcen können also im Detail aufeinander abgestimmt werden, was die Gesamtproduktivität erhöht.

Alles in einem Planungslauf planbar

Feinplanungstool ist nicht gleich Feinplanungstool. Denn Sack EDV-Systeme bietet eine Besonderheit: in nur einem Planungslauf lassen sich die Kapazitäten, das Roh-material inkl. aller Stücklistenartikel, die Eigenfertigungsartikel sowie das Personal planen.

„Dadurch erreichen wir eine sehr realistische Planung, die wiederum eine extrem hohe Mitarbeiterakzeptanz mit sich bringt. Denn nur eine umfassende Produktionsplanung kann später auch sinnvoll in der Praxis umgesetzt werden. Fehlt einer dieser Faktoren bei der Planung, kann dies zu unnötigen Stillstandzeiten sowie einer geringeren OEE führen. Außerdem spart ein vollzeitbeschäftigter Produktionsplaner durch den Einsatz des proMExS-Leitstands bis zu 80 Prozent Zeit, die er für andere Aufgaben verwenden kann“, sagt Tilmann Sack.

Die Sack EDV-Systeme GmbH mit Sitz in Schwäbisch Hall ist auf die Entwicklung von Software-Lösungen für die industrielle diskrete Fertigung spezialisiert. Die Lohnfertigung in der Metallbranche sowie der Maschinenbau stellen dabei die Hauptzielgruppen dar. Im Zentrum der Entwicklung steht die MES-Software proMExS® mit ihrem integrierten Fertigungsleitstand sowie einem PPS-Modul. Weitere Software-Module und die dazugehörige Dienstleistung ergänzen das Portfolio zu einer Komplettlösung im Sinne von Industrie 4.0.

Die MES-Software ermöglicht die intelligente Vernetzung von Produktionsdaten, erzeugt selbstregulierende Prozesse und eine transparente Produktion. proMExS® findet in der Fertigungsindustrie europaweit Einsatz. Neben einer Vielzahl von bereits bestehenden ERP-Schnittstellen besteht die Möglichkeit, über eine flexible REST-Schnittstelle neue Anbindungen sehr schnell und wirtschaftlich zu realisieren.

Das 1991 gegründete Unternehmen ist seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt und verzeichnet heute über 300 Kunden in ganz Europa – mit Schwerpunkten in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. www.sackedv.com

