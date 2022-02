Mit MeineCardPlus die GrimmHeimat NordHessen entdecken und sparen

Ein vielfältiges Freizeitprogramm kann die Urlaubskasse ganz schön belasten – das weiß jede Familie. Das gilt aber nicht für die Gäste der GrimmHeimat NordHessen. Mit MeineCardPlus erhalten die Gäste der Region eine Eintrittskarte zu über 140 Freizeiterlebnissen und einen kostenlosen Fahrschein für Bus und Bahn im Bereich des Nordhessischen Verkehrsverbundes NVV – als exklusives Geschenk von über 140 teilnehmenden Gastgebern in der Heimat der Brüder Grimm.

Welche Vorteile die Gästekarte MeineCardPlus noch bietet und wie vielfältig die all-inclusive Freizeiterlebnisse sind, zeigt der aktuelle Kampagnenfilm. Der Kampagnenfilm ist auf der Internetseite der MeineCardPlus sowie auf dem YouTube-Kanal der GrimmHeimat NordHessen zu finden und verzeichnete bereits über 100.000 Videoaufrufe (Stand 18.02.2022).

„Ich bin mit dem Verlauf und dem Ergebnis der Kampagne sehr zufrieden und freue mich ausgesprochen über das große Interesse an unserer märchenhaften Tourismusregion und unserer Gästekarte, die kostenlosen Freizeitspaß von Willingen im Westen bis zum Geo-Naturpark Frau-Holle-Land im Osten, von Kassel im Norden bis Bad Hersfeld im Süden bietet“, so Florian Pötzsch, Projektmanager der MeineCardPlus.

Keine Eintrittsgelder, Gebühren oder Tickets – das Vorzeigen der MeineCardPlus an der Kasse oder im nordhessischen Nahverkehr genügt, um die Vorzüge zu genießen.

Alle MeineCardPlus-Gastgeber sowie weitere Informationen zu den teilnehmenden Freizeiteinrichtungen sind unter https://www.grimmheimat.de/meinecardplus zu finden.

Bildquelle: GrimmHeimat NordHessen

– Die GrimmHeimat NordHessen ist eine von 10 hessischen Destinationen

– Zusammenschluss aus den fünf nordhessischen Landkreisen und der Stadt Kassel

– Zentrale Lage mitten in Deutschland

– Jährlich circa 10 Millionen Urlauber und 50 Millionen Tagesgäste; circa eine Million Einwohner

– Schwerpunkt: Natur- und Kulturtourismus

– Millionenschwere Investitionen in Ausbau der touristischen Infrastruktur, in Wander- und Radwege sowie in die Produktentwicklung

– www.grimmheimat.de

