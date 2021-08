Mit mobilen Absperrsystemen eine oft unbedachte Werbekraft erleben

MAS mit 28 Systemgrößen mit garantierter Breitenwirkung – flexibel, leicht und kombinierbar.

Wir streben nach Entwicklung und setzen uns tagtäglich mit Innovationen, Funktionen und Designs auseinander, um neue Produkte wachsen und entstehen zu sehen. Das Team der Signa Werbung Krause & Kräker oHG setzt auf Multifunktionalität im Werbebereich und überzeugt durch eine große Auswahl an mobilen Absperrsystemen für den In- und Outdoorbereich. Besonders das Mobile Absperrsystem (MAS) mit 28 Systemgrößen ist uns aufgefallen – flexibel, leicht und kombinierbar. Dank garantierter Breitenwirkung werden Kunden auf Messen, Veranstaltungen, Events und Museen mit maximaler Sichtbarkeit erreicht. Es entstehen individuelle Kommunikationsflächen, als räumliche Trennungen in Form von Bandensystemen. Schnell und einfach konfiguriert auf https://www.signa-shop.de/

In der Vielzahl der Variationen einzigartig

Jeder kennt Werbebanden, wie sie häufig als Abgrenzung am Spielfeldrand stehen. Mobile Absperrsysteme bringen mehr Variationen in dieses Spiel. Dieses Absperrsystem bietet 28 verschiedene Größen-Möglichkeiten. Die Auswahl kann aus vier verschiedenen Systemhöhen (60, 80, 100, 120 cm) und sieben verschiedenen Systembreiten (100, 150, 180, 210, 260, 290, 320 cm) getroffen werden, so dass einer freien Gestaltung gewährleistet ist. Durch die Kombinationen der einzelnen Absperrmodule werden verschiedene Aufstellvarianten in kürzester Zeit kreiert und die Werbebande kann flexibel am Standort eingesetzt werden. Beliebige Eck-/Winkel- und Sternformationen sind bei der Planung dank verschiedener Bodenplattenmodifikationen möglich. Ohne Werkzeug ist das Aluminiumrohrsystem schnell auf- und abgebaut. Erlebt werden räumliche Trennungen in neuen Dimensionen als Leitsysteme, Werbebanner, Abgrenzungen oder Werbeflächen auf Messeständen und Konzerten. Die individuell bedruckten Absperrbanner für das Absperrsystem gibt es in einseitig oder doppelseitiger Ausführung auf Öko-Tex® Standard 100-Material, B1-zertifiziert nach DIN 4102-1 (schwer entflammbar). Je nach ebenen oder hügeligen Einsatzort und vorherrschenden Winden variieren die zu verwendeten Materialien, von transparent und winddurchlässig über blickdicht und windundurchlässig. Präsentierte Werbung in Form von Logos, Slogans und Bildmotiven hinterlässt Eindrücke und steigert somit die Werbekraft für Produktinformationen und Unternehmen. Banden kommunizieren in erster Linie durch ihr Design, den Fotos- und Videoaufnahmen und nehmen somit eine hohe Stellung im Sponsoringbereich ein.

Die beste Marketingstrategie: Einfach im Aufbau, viele verschiedene Größen, Flexibel im Einsatz und geringes Gewicht – das neue mobile Absperrsystem von Signa Werbung.

Signa-Werbung ist ein zuverlässiger Dienstleister für Produkte rund um die Werbetechnik und den Großformatdruck. Die Herstellung verschiedenster Präsentationssysteme, Anbringung von Beschriftungen und Beklebungen oder das Herstellen und Konfektionieren von Großformatdrucken sind bei uns eine Symbiose verschiedener Technologien, Fertigungsmethoden und Handwerk. Unsere Kunden aus der Industrie, dem Handel, der Tourismus-, Gastronomie- und Werbebranche nutzen unser know-how seit 30 Jahren.

Kontakt

Signa-Werbung Krause & Kräker oHG

Olaf Krause

Rackwitzer Straße 12

04347 Leipzig

03412222690

presse@signa-werbung.de

https://www.signa-werbung.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.