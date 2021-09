Mit myCo auf der GSA Convention 2021

Nach der langen Messen- und Kongressen-Ebbe, geht 2021 endlich wieder was ab! Neben der einen oder anderen Messe ging es für uns dieses Jahr ebenfalls auf DAS Speaker-Event des Jahres – der GSA Convention. Vom 9. bis 11. September 2021 versammelten sich zahlreiche Mitglieder der GSA, Redner, Trainer und Coaches, um Inspirationen zu sammeln und sich auszutauschen.

Die German Speakers Association e. V. – kurz GSA – ist der größte Berufsverband für Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Die Gründung fand im September 2005 durch Initiator Siegfried Haider und neun namhafte Redner im Münchner Rathaus statt. Derzeit unterstützt die GSA 800 Mitglieder!

Als Teil der internationalen Global Speakers Federation pflegt die GSA intensive Kontakte zu anderen Sektionen, um sich international an höchster professioneller Qualität und Innovation orientieren zu können. Aber auch die innere Organisation der deutschsprachigen Sektion ermöglicht einen Austausch, der den individuellen Bedürfnissen des einzelnen Mitgliedes Rechnung trägt.

Das Besondere an der GSA ist jedoch, dass alle inhaltlichen Angebote und der Aufbau dessen auf dem ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder beruht. Dieser Zusammenschluss und die Eigeninitiative mehrerer Verbände prägt den Charakter der GSA. Der deutsche Rednerpreis ist ebenfalls Teil der German Speakers Association. Er wird jedes Jahr für herausragende rhetorische Leistungen, besondere Reden oder für ehrliche und appellierende Worte an Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Sport, Kultur oder der Wissenschaft verliehen. Unter den Preisträgern befinden sich die Ikone Dalai Lama oder der aktuell ausgezeichnete Ex-SPD-Vorsitzende Siegmar Gabriel.

Die myCo AG durfte Teil dieses außergewöhnlichen Events sein. Präsentiert wurde die All-in-One Software https://myco.expert, wo wir voller Stolz verkünden durften, dass sie nun endlich nach über 5 Jahren offiziell auf dem Markt ist – und somit die Expertenschaft mit einem Multiwerkzeug tatkräftig unterstützen wird.

Ab sofort können Webinare, OnlineTrainings, digitale Produkte, Serien, Live-Webconferences und Abos in einer Plattform genutzt werden, die neben den Produkten noch ein komplettes Kommunikations- und Webseitensystem liefert. Eine besondere Aufmerksamkeit erhielt die Funktion, dass in einem einzigen Zugang mehrere virtuelle Akademien betrieben werden konnten. Somit können ExpertInnen kundenspezifische Mitgliedsbereiche, in Form von virtuellen Akademien anlegen, inhaltlich, optisch und konditionell divers gestalten.

Die myCo AG und die SeedCom-Gruppe bedanken sich herzlich bei der GSA Teil dieser gehaltvollen Convention gewesen zu sein und freuen sich bereits jetzt schon darauf, nächstes Jahr wieder dabei sein zu dürfen.

Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings.

Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig.

Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten.

Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können.

> Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien

# onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing – Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps

# www.salesLife.de – Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert – Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches

