Mit Nortal die XRechnung sicher und schnell im Unternehmen umsetzen

Die elektronische Rechnung ist ein Digitalisierungsmotor in Deutschland

Berlin, 3. November 2021 – Wer Rechnungen an Behörden und sonstige öffentliche Auftraggeber stellt, muss diese seit November 2020 in elektronischer Form übermitteln. Etabliert hat sich hierfür der neue europäische Standard XRechnung. Um Rechnungsstellern die Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zu erleichtern, bietet die Nortal AG ( www.nortal.com), Spezialistin für Lösungen für die digitale Transformation, mit ihrer Produktpalette “XR-Suite” ( www.rechnungen-digitalisieren.de) maßgeschneiderte Lösungen zur schnellen Nutzung und Implementierung in Unternehmen an. Diese kommen zum Beispiel bei der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen und der Deutsche Bahn AG zum Einsatz.

Die Institutionen des Bundes und der Länder haben gemäß dem E-Rechnungsgesetz ihre Rechnungssysteme komplett auf digitale Prozesse umgestellt. Sie müssen Rechnungen elektronisch im neuen, einheitlichen Datenformat XRechnung empfangen und verarbeiten können. Seit dem 27. November 2020 sind alle Lieferanten von Behörden der Bundes- und teilweise der Landesverwaltung dazu verpflichtet, ihre Rechnungen ab einem Betrag von 1.000 Euro auf elektronischem Weg zu stellen.

Software für die Digitalisierung von Rechnungen im XR-Standard

Um der öffentlichen Hand und ihren Lieferanten bzw. Dienstleistern die Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften und den Rechnungsaustausch im XRechnungs-Format zu erleichtern, hat Nortal die XR-Suite entwickelt. “Mit der modularen XR-Suite bieten wir eine Lösung, welche die vielfältigen Vorteile einer elektronischen Rechnung durch verschiedene Tools nutzbar macht. Das betrifft hauptsächlich das Erzeugen und Visualisieren von elektronischen Rechnungen im Format XRechnung”, sagt Timo Benker, IT-Consultant & Team Lead, Nortal AG.

Die XR-Suite besteht aus verschiedenen Tools zum manuellen oder automatisierten Erfassen und Visualisieren von XRechnungen. Sie bietet dabei sowohl eine Portallösung als auch Möglichkeiten zum Betrieb in und zur Anbindung an die eigene IT-Infrastruktur. Mit ihren Erfahrungswerten aus Einführungs- und Umsetzungsprojekten auf Bundes- und Landesebene bündelt die Nortal ihre Expertise in der Produktpalette.

Vielfältig im Einsatz – z.B. bei Berliner Senatsverwaltung für Finanzen

Die Software-Lösung von Nortal findet u. a. Einsatz bei der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen. Sie erfüllte den kurzfristigen Bedarf nach einer Brückentechnologie zur Visualisierung der E-Rechnung zwecks fristgerechter Umsetzung der E-Rechnungsverordnung. Dabei wurden die Anbindung an eine zentrale Rechnungseingangsplattform und der Betrieb im landeseigenen Rechenzentrum sichergestellt.

Bei ihrer Suche nach einer professionellen Lösung kooperiert auch die Deutsche Bahn mit der Nortal AG und setzt ebenfalls bereits erfolgreich ein Tool aus der Nortal XR-Produktfamilie ein. “Mit der Nortal AG als Partner ist es uns gelungen, in kürzester Zeit einen webbasierten und ausgereiften Generator zur Erfassung und Erstellung von E-Rechnungen für unsere Lieferanten bereitzustellen”, erklärt Jürgen Krabbe, Projektleiter XRE-Generator, Deutsche Bahn.

Timo Benker ergänzt: “Als ISO-9001 und BSI-zertifizierter Partner unterstützen wir öffentliche Unternehmen und Behörden sowie private Unternehmen bei der Umsetzung der elektronischen Rechnungspflicht und der Digitalisierung der internen Rechnungsprozesse. Dabei liegt ein Fokus auf den Anforderungen hinsichtlich Flexibilität und Datenschutz der Lösung bei Einhaltung hoher IT-Sicherheitsstandards. Für unsere Kunden bieten wir somit verschiedene Nutzungsmodelle der XR-Suite an – ob als On-Premises-Lösung für den Betrieb in der eigenen IT-Infrastruktur oder als SaaS-Lösung in Form eines webbasierten Portals mit eigenem Benutzerlogin.”

Die Nortal AG (ehemals Schütze AG) mit Hauptsitz in Berlin und mehr als 20 Jahren Erfahrung ist auf Lösungen für die digitale Transformation spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für Verwaltungen, Verbände, den Gesundheitssektor, mittelständische Unternehmen und weitere Segmente. Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Digitalisierungs-, Prozess- und Strategieberatung über Qualitätssicherung bis hin zur Softwareentwicklung und Betriebsunterstützung. Die Nortal AG gehört zur Nortal Gruppe, die über mehr als 1000 Beschäftigte in 18 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten verfügt.

Weitere Informationen unter: www.nortal.com

