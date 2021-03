Mit SEO durch die Corona-Krise

Professionelle Betreuung durch Tom Phillip Zenker

Die Corona-Krise stellt Unternehmen vor eine Ausnahmesituation, die in der Geschichte der Bundesrepublik einmalig ist. Wenn Geschäften der Kundenkontakt wegbricht, müssen Unternehmer über ihre Online Präsenz diese Einbußen ausgleichen. Aber einen Online Shop aufzubauen ist die eine Sache – Kunden für diesen zu gewinnen eine andere. Hier können SEO Experten wie Tom Phillip Zenker helfen und Online Shops zu mehr Reichweite im Internet verhelfen.

Online bemühen sich viele Unternehmen um die Gunst der Kunden. Die Herausforderung ist für viele Unternehmer nicht unbedingt einen attraktiven Shop zu gestalten, sondern überhaupt genügend Reichweite aufzubauen, damit sie überhaupt über eine Suchmaschine gefunden. SEO Experten wissen genau worauf es ankommt und helfen mit gezielten Maßnahmen weiter.

Eine genaue Analyse

Nicht jeder, der sein Google Ranking verbessern will oder einen Online-Shop hat, kann es sich zeitlich leisten, sich eigenständig um diese Angelegenheiten zu kümmern. Tom Phillip Zenker bietet seinen Kunden daher eine lokale SEO Optimierung an, welche die Kunden im Einzugsgebiet und direkt vor Ort mehr in den Fokus rücken lässt. Tom Phillip Zenker setzt dabei auf eine Umsetzung, die sich an der Praxis orientiert. Zunächst erfolgt eine genaue Analyse des Ist-Zustandes, um zu sehen, ob sich die Webseite auch gut finden lässt. Wo sind die inhaltlichen, die strukturellen und die technischen Stärken und Schwächen der Seite oder des Online-Shops? Auch diese Werte sind für die Local SEO Agentur von Tom Phillip Zenker wichtig.

Die richtigen Maßnahmen festlegen

Damit eine Webseite oder ein Online-Shop Erfolg hat, muss man wissen, wie es um die Situation der Konkurrenz im lokalen und regionalen Bereich aussieht. Tom Phillip Zenker optimiert SEO Webseiten und legt die wichtigen Maßnahmen fest, damit der Kunde sein Google Ranking verbessern kann. Aus diesen Maßnahmen wird dann anschließend der Festpreis ermittelt. Der Kunde hat dadurch den großen Vorteil, dass er mit einem monatlichen Festpreis besser planen kann und im Endeffekt deutlich weniger bezahlt.

Richtig optimieren

Tom Phillip Zenker bietet seinen Firmenkunden neben der Möglichkeit, eine hohe lokale Online-Präsenz im Internet aufzubauen, außerdem noch die redaktionelle Betreuung der Webseite an. Dabei kümmert er sich zugleich um die SEO Optimierung, aber auch um eine protokollierte Verbesserung beim Google Ranking. Er arbeitet stets mit transparenten SEO Methoden, und was für seine Kunden besonders wichtig ist, mit einem effizienten Budgeteinsatz. Die ersten positiven Effekte, so Tom Phillip Zenker, zeigen sich bereits nach zwei Wochen.

Tom Phillip Zenker für Klarheit im Online Markting / SEO Native. Spezialisiert auf lokales SEO. Website Analyse, Betreuung und hochwertige SEO Texte.

