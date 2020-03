Mit SEO lassen Firmen in Dortmund die Konkurrenz hinter sich

Wer sich bei seiner Zielgruppe als Experte präsentieren will, sollte hochwertige, relevante Inhalte sichtbar machen

DORTMUND. In der nordrhein-westfälischen Metropole Dortmund können sich Unternehmen nicht nur über eine hohe Nachfrage freuen, sondern erleben auch viel Konkurrenz durch andere Anbieter. Regionale Sichtbarkeit für das eigenen Angebot ist hier unverzichtbar – vor allem im Internet. Wer für eine Website viele Klicks generieren will, aus denen am Ende Kunden werden, benötigt die professionelle SEO-Optimierung durch erfahrene Experten.

SEO für Dortmund – sich lokal einzigartig als Experte präsentieren

SEO bedeutet Suchmaschinenoptimierung (englisch: Search Engine Optimization). Es geht darum, in der Vielzahl der Webseiten im Onlinemarketing mit dem eigenen Internetauftritt auch wirklich sichtbar zu sein. Dazu wird Google als wichtigste Suchmaschine veranlasst, eine Unternehmenswebsite im Ranking der Suchergebnisse möglichst top zu platzieren, damit sie oft besucht wird. Dabei ist die Regionalität besonders wichtig, weil die Nutzer in Suchmaschinen in der Regel “Taxi Dortmund”, “Makler” und den entsprechenden Stadtteil oder “Zahnarzt + Stadtteil” in die Suchmaske eintippen. Dazu ist es weiter wichtig, dass Spezialisierungen SEO optimiert in den Internetauftritt integriert werden – also zum Beispiel der Zahnarzt, der besonders für Angstpatienten geeignet ist, oder das Taxiunternehmen, das auch Behinderte und deren Rollstuhl befördern kann. All dies ist unter Beachtung der Suchmaschinenrelevanz journalistisch anspruchsvoll in eine Website zu integrieren.

Mit SEO für Dortmund Vorsprung sichern

Wer im Ranking der Suchergebnisse optimal verzeichnet ist, ist der Konkurrenz oft voraus. In Dortmund und Umgebung ist das bei der oft hohen Konkurrenzsituation besonders wichtig. Doch sind es nicht nur die Schlüsselwörter, die hochwertige Suchmaschinenoptimierung so effizient machen. Eine moderne SEO Agentur integriert auch Metadaten, Überschriften, Grafiken, Bilder, Links und Backlinks sowie Landingpages in ihre umfassende Suchmaschinenoptimierung für Dortmunder Unternehmen. Gut zu wissen: Als im Rahmen des Förderprogramms go-digital zertifizierte Agentur kann die Agentur PrimSEO auch Suchmaschinenoptimierung anbieten, die als Maßnahme für digitales Marketing für Unternehmen eine durch das BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) förderfähige Investition darstellt.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

