Mit Social Media kommen Unternehmer nah an die Zielgruppe

Content Marketing Instrument Social Media hilft Unternehmern, die Zielgruppe kennenzulernen

Social Media hat die Relation zwischen Unternehmen und Zielgruppe auf eine neue Ebene gehoben. Endlich ist der Kunde dort angekommen, wo er hingehört – in den Mittelpunkt aller unternehmerischen Überlegungen. Social Media gibt der Zielgruppe ein Gesicht. Bislang ungeahnte Möglichkeiten entstehen:

– Unternehmen können sich als Experte ihrer Branche präsentieren.

– Sie können schon bei der Auswahl der Social Media Kanäle Gesprächskanäle in die Zielgruppe hinein schaffen.

– Unternehmen können mit Hilfe von Social Media Plattformen ihre Zielgruppe nicht nur kennenlernen, sondern auch eine Beziehung aufbauen und mit ihr ins Gespräch kommen. Nur wer seine Zielgruppe kennt, weiß, wo und wie sie kommuniziert und sich informiert, wird mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung am Markt erfolgreich sein.

– Feedback der Zielgruppe hilft Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen immer weiter zu verbessern.

Selbst heterogene Zielgruppen können mit Social Media Kanälen angesprochen werden. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Ein Pferdehof, der Reitstunden in Einzelunterricht und in Gruppen anbietet sowie Boxen an Pferdebesitzer vermietet, hat sich für eine Social Media Strategie entschieden, mit der er sowohl die Elterngeneration als auch Kinder und Jugendliche anspricht. Die Strategie ruht auf drei Kanälen: Facebook für die Eltern, Instagram und TikTok für die jüngere Zielgruppe.

Mit der passenden Social Media Strategie kommen Unternehmer an die Zielgruppe

Social Media lebt von der Aktion und der Interaktion. Social Media muss Unternehmern Spaß machen. Der Austausch mit der Zielgruppe soll Freude bereiten. Nur dann kann Social Media erfolgreich sein. Nur wenn die Kanäle durch immer neue Posts und Interaktionen leben, wenn Fragen zeitnah beantwortet werden, kann Social Media neue Leads und neue Kunden gewinnen.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.