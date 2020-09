Mit Sonnenenergie in die Zukunft

Für ein Unternehmen, dessen Produkt zum größten Teil aus einem nachwachsenden Rohstoff, nämlich Holz, besteht, ist der Fokus auf eine nachhaltige, ressourcenschonende Fertigung schon mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens von großer Relevanz.

Bei der Fertigung seiner hochwertigen Einbauküchen hinterfragt die hano-Küchen GmbH & Co. KG ( hier), in einem laufenden Prozeß, seine Positionen im Hinblick auf ein ressourcensparendes Handeln.

Auf kleine Schritte, wie der Verzicht auf die komplette Umverpackung der auszuliefernden Einbauküchen, folgten beim Unternehmen hano-Küchen Investitionen in eine energiesparende Zukunft. 2016 wurde eine moderne Späneheizung installiert, wodurch der Zukauf primärer Energieträger entfällt. 2019 begann dann die Planung zur Installation einer Photovoltaik-Anlage.

Jetzt, im Herbst 2020, steht dieses Vorhaben kurz vor seiner Vollendung. Auf dem Dach des Betriebsgebäudes wird eine Photovoltaik-Anlage montiert. Diese wird in wenigen Tagen in Betrieb genommen und dann dazu führen, dass hano-Küchen 65% seines Energiebedarfs durch die so gewonnene Sonnenenergie decken kann.

“Eine Einbauküche ist eine Anschaffung, die sich auch durch ihre Langlebigkeit auszeichnet”, so der Geschäftsführer der hano-Küchen GmbH & Co. KG, Carsten Lympius. “Der Küchenkäufer legt heute immer mehr Wert darauf, dass er ein nachhaltig gefertigtes Produkt erwirbt. Dies gilt auch im Segment der Einbauküchen. Mit unseren Investitionen tragen wir diesem Bedürfnis Rechnung.”

Nachhaltig gefertigte, hochwertige Einbauküchen – hano-Küchen stellt sich diesen Anforderungen und handelt.

Die hano-Küchen GmbH & Co. KG ist ein im Norden Deutschlands beheimateter Einbauküchen-Hersteller. Die Qualitäts-Küchen von hano-Küchen findet man in zahlreichen Objekten der Bau- und Wohnungswirtschaft. Auch für viele Betreiber und Inhaber von Ferienimmoblien ist hano-Küchen der Ansprechpartner, wenn es um Küchen- und Badeinrichtungen geht. Am Standort Lauenburg kann der Privatkunde sich im firmeneigenen Küchenstudio von der Qualität der hano-Einbauküchen überzeugen.

hano-Küchen GmbH & Co. KG

Stefan Thiedemann

Söllerstraße 9-11

21481 Lauenburg

04153-559923

info@hano-kuechen.de

https://www.hano-kuechen.de

