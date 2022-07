MITGAS und enviaM sind Digital Champions

MITGAS und enviaM überzeugen erneut durch ihre digitale Kundennähe auf ihren Webseiten, in

den sozialen Netzwerken sowie den Angeboten an Apps. Für die Studie untersuchte das Analyseund

Beratungsinstitut ServiceValue gemeinsam mit der Tageszeitung DIE WELT die Erfahrungen

von mehr als 365.000 Kunden. Auf dem Prüfstand: die digitalen Angebote von 1.817

Unternehmen und Marken aus 148 Branchen. Im Urteil der Kunden schafften es MITGAS und

enviaM auf den ersten Platz der Kategorie „Energieversorger – regional“ und erhielten damit die

begehrte Auszeichnung „Digital Champion“. „Wir treiben die Digitalisierung in der

Kundenkommunikation konsequent voran und entwickeln fortlaufend zukunftsorientierte

Lösungen und neue Serviceleistungen“ sagt Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse

bei enviaM und MITGAS.

Digitale Kundennähe im Fokus

Jederzeit verfügbare und unkomplizierte Informationen, persönliche Beratung auf digitalem Weg

und zum Teil in Echtzeit, bedienungsfreundliche und funktionale Apps für jede Lebenslage – die

Digitalisierung und die damit verbundenen Potenziale verändern die Kundenerwartungen in

nahezu allen Branchen. Welche Unternehmen ihre Kunden durch digitalen Service im Internet,

auf Social-Media-Kanälen und mit Apps überzeugen, wollten die Analysten von ServiceValue

herausfinden. Den Kern der Studie bildete eine verständliche Ja/Nein-Abfrage, ob ein

Unternehmen oder eine Marke durch hohe Interaktivität auf den Internetseiten, durch nützliche

Apps und/oder durch Präsenzstärke in Social-Media-Kanälen begeistert. Auf der Basis dieser

eindeutigen Zustimmung oder Ablehnung wurde das branchenübergreifende Ranking erstellt.

Die Ergebnisse der Studie „Digital-Champions in der Kundenbegeisterung“ haben ServiceValue

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt knapp 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.400 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Einer Studie des Forschungs- und Beratungsinstituts Conoscope GmbH, Leipzig, zufolge sichert die enviaM-Gruppe rund 1,7 Milliarden Euro Wertschöpfung und rund 15.100 Arbeitsplätze.

