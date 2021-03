MITNETZ STROM zum “Digital Champion” gekürt

Der regionale Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland, MITNETZ STROM, hat bei seiner Unternehmensentwicklung die Zukunft im Blick und wurde deshalb als “Digital Champion” ausgezeichnet. Das Siegel basiert auf einer aktuellen Studie von DEUTSCHLAND TEST in Kooperation mit FOCUS-MONEY und dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung. Wissenschaftliche Unterstützung bekamen die Marktforscher zudem vom Hamburgischen WeltWirtschaftsinstitut (HWWI). Für den enviaM-Netzbetreiber haben sich die Investitionen in technische Innovationen und Digitalisierung ausgezahlt: MITNETZ STROM platzierte sich in der Kategorie “Netzbetreiber” unter den Besten der Branche.

“Die Digitalisierung beeinflusst auch bei MITNETZ STROM grundlegende Strukturen und Prozesse. Um den zuverlässigen Betrieb der Netze sicherzustellen, orientieren wir uns konsequent an den Herausforderungen der Zukunft. Die Auszeichnung als “Digital Champion” bestätigt uns in dieser Ausrichtung. Darauf sind wir besonders stolz”, sagt Dirk Sattur, technischer Geschäftsführer der MITNETZ STROM.

Für die Untersuchung der “Digital Champions”, die im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST und FOCUS-MONEY durchgeführt wurde, setzten die Marktforscher des IMWF und des HWWI auf Künstliche Intelligenz. So werteten sie Datenmaterial zu 13.000 Unternehmen aus. Mithilfe des “Social Listening”-Verfahrens wurden etwa 11,2 Millionen Nennungen von Internetseiten, Blogs oder Social-Media-Kanälen herausgefiltert. Anschließend ordnete eine Künstliche Intelligenz die Daten in die Kategorien “Innovation”, “Digitalisierung” und “Technologie” ein. Unter Einbezug der Reichweite und der Tonalität (positive oder negative Erwähnung) ermittelten die Forscher einen Punktwert. MITNETZ STROM erhielt über 80 von 100 möglichen Punkten.

Die Ergebnisse zu den “Digital-Champions 2021” wurden von FOCUS-MONEY in der Ausgabe 9/2021 veröffentlicht.

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM) mit Sitz in Kabelsketal ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM). Als größter regionaler Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland ist MITNETZ STROM unter anderem für Planung, Betrieb und Vermarktung des enviaM-Stromnetzes verantwortlich. Das durch die MITNETZ STROM betreute Stromverteilnetz hat eine Länge von rund 74.000 Kilometern und erstreckt sich über Teile der Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

