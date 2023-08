Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Potsdam (15.08.2023) – Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

a) Name FCR Immobilien Aktiengesellschaft

2 Grund der Meldung

a) Position/Status In enger Beziehung

b) Erstmeldung

Falk Raudies

Aufsichtsrat

3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum

Versteigerer oder zur

Auktionsaufsicht

a) Name Solutiance AG

b) LEI 3912009842SF5DLCOK71

4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie

Kennung DE000A32VN59

b) Art des Geschäfts Verkauf

c) Preis(e) Volumen

1,4 EUR 248.500,00 EUR

d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen

1,4 EUR 248.500,00 EUR

e) Datum des Geschäfts 11.08.2023 UTC+2

f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

Aussender: –

Solutiance AG

Großbeerenstraße 179

14482 Potsdam

Deutschland-

Ansprechpartner: -Investor Relations –

Tel.: -+49 331 867193 00 –

E-Mail: -investor-relations@solutiance.com –

Website: – www.solutiance.com –

ISIN(s): -DE000A32VN59 (Aktie) –

Börse(n): -Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate

