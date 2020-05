M&K Sound 750 Series: klangstarkes Update für einen gefeierten Klassiker

M&K Sound spendiert seiner von Fachpresse wie Kunden gefeierten 750 Series zum 20-jährigen Jubiläum eine aufwändige technische Überarbeitung. Der kompakte Klassiker wurde mit den neuesten Technologien des Unternehmens ausgestattet, welche bereits in der High-End-Serie S150 zu Einsatz kommen. Im Ergebnis konnte das für einen Kompaktlautsprecher bereits zuvor unerreichte Klangniveau nochmals deutlich gesteigert werden.

Hamburg, 28. Mai 2020 – Seit über 45 Jahren steht der Name M&K Sound für kompromisslose Klangwiedergabe von Filmton und Musik auf Referenzniveau. Mit der 750 Series präsentierte das Unternehmen im Jahr 1999 den weltweit ersten Lautsprecher mit THX Select Zertifizierung und legte damit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte. Zum 20. Jubiläum blickt M&K Sound auf zahlreiche Auszeichnungen in der internationalen Fachpresse für die 750 Series zurück und hat den runden Geburtstag zum Anlass genommen, seiner beliebten Lautsprecherserie einer grundlegenden technischen Überarbeitung zu unterziehen. Hierfür griffen die Entwickler auf die bewährten Technologien der High-End-Serie S150 zurück, welche sich nun ebenfalls in der kompakten 750 Series wiederfinden.

Vielfach prämierte Klangstärke nochmals verbessert

Mit der 750 Series gelang es den Ingenieuren von M&K Sound, den kompromisslosen Anspruch, den professionelle Klangschaffende bei ihrer Arbeit an Blockbustern wie Star Wars (Episode I bis III), King Kong oder Fluch der Karibik an die Fähigkeiten der verwendeten Lautsprecher stellen, ein einem besonders kompakten Heimkinolautsprecher zu realisieren. Anstatt sich auf den Lorbeeren vielfacher Preise aus der Fachpresse auszuruhen, hat sich M&K Sound der Herausforderung angenommen, den in seiner Klasse bereits einmalig aufspielenden Lautsprecher nochmals besser zu machen. Als weltweit erstes Lautsprechersystem, das den strengen Vorgaben von THX Select an die Wiedergabequalitäten entspricht, hat die 750 Series bei ihrer Vorstellung vor 20 Jahren die Grenzen des Machbaren neu definiert. Durch das über 45 Jahre angesammelte Entwicklungs-Know-how, zahlreiche firmeneigene Patente und die Verwendung erstklassiger Komponenten aus der High-End-Serie S150, ist es M&K Sound gelungen, das ohnehin hohe Klangniveau der 750 Series nochmals zu steigern.

Exklusive Klangtechnologien von M&K Sound im Kompaktformat

Bei der grundlegenden Überarbeitung der 750 Series sind die Entwickler von M&K Sound keine Kompromisse eingegangen. Der von Grund auf in Dänemark entwickelte 28mm-Gewebehochtöner ermöglicht zusammen mit dem perfekt auf den Tweeter abgestimmten Waveguide einen besonders breiten Abstrahlwinkel bei einem gleichzeitig linearen Frequenzgang. Ebenfalls neu ist der 5,25 Zoll-Tiefmitteltöner aus Fiberglas, welcher in doppelter Bestückung beim LCR750 und LCR750C sowie in einfacher Ausführung beim SUR55T Tripol-Surroundlautsprecher eine beeindruckende Klangtreue selbst bei hohen Schallpegeln garantiert. Alle Speaker der 750 Series haben zudem grundlegend überarbeitete Frequenzweichen erhalten. Sie setzen zudem auf die firmeneigene Phase-Focused-Crossover-Technologie für nahtlose Übergangsfrequenzen für eine unerreichte Kombination aus Transparenz und Dynamik bei der Klangwiedergabe. Wertige, M&K exklusive Verbindungskabel mit dickem Durchmesser runden den hohen Qualitätsanspruch der Ausnahmelautsprecher ab.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die neue 750 Series von M&K Sound ist im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für den LCR750 beträgt 600,00 Euro pro Stück, der LCR750C Center-Lautsprecher kann für 600,00 Euro erworben werden. Der SUR55T Tripol-Surroundlautsprecher ist als perfekter Spielpartner für die LCR750 zu 650,00 Euro je Stück erhältlich (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer).

Das Unternehmen M&K Sound

Die Lautsprecher-Systeme und Subwoofer von M&K Sound verfolgen ein einziges Ziel: die verfälschungsfreie Wiedergabe von Audio. Als Erfinder des Subwoofer-Satelliten-Konzepts hat sich M&K Sound bereits in den 1970er Jahren genau mit der Abstimmung komplexer Setups aus mehreren Lautsprechern befasst. Diese Expertise ist heute sowohl in den Stereo-Systemen als auch in umfangreicheren Surround-Aufbauten zu spüren, die dank Timbre-Matching eine außergewöhnlich realistische Klangwelt erschaffen. Nicht ohne Grund setzen professionelle Klangschaffende führender Filmstudios bei ihrer Arbeit an Blockbustern wie Star Wars (Episode I bis III), King Kong oder Fluch der Karibik auf die Wiedergabequalitäten von M&K Sound. Vom Musik- bis zum Filmgenuss bietet M&K Sound Lautsprecher, die mit atemberaubender Klangtreue jeden Hörer in ihren Bann ziehen.

www.mksound.com

Das Unternehmen Audio Reference

Die Faszination guter Musikwiedergabe, brillanter Bilder und handwerklich perfekt gearbeiteter Produkte: Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für erstklassige Beratung und fachkundige Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Unter der Vorgabe “Der Ton macht die Musik” strebt das von Mansour Mamaghani gegründete Unternehmen stets danach, die weltbesten Hersteller in Deutschland exklusiv über ein ausgewähltes Händlernetz zu vertreiben. Zum Markenportfolio von Audio Reference gehören die renommierten Hersteller Audio Research, Basscontinuo, Dan D’Agostino, EAT, GOERTZ, KRELL, MERIDIAN AUDIO, Millennium, Miller & Kreisel, Starke Sound, Sumiko Tonabnehmer, Velodyne Acoustics, Wilson Audio und Yter.

www.audio-reference.de

