MMI-Webinar “Medical Affairs Insights and Learnings for and after COVID-19”

Hochkarätiges Webinar unter Beteiligung der Medizinische Medien Informations GmbH (MMI)

Neu-Isenburg, 2. Juni 2020. Am 15. Juni 2020 (15.00 Uhr CET) findet ein einstündiges Webinar zu den aktuellen Herausforderungen und Erkenntnissen der Medical Affairs Kommunikation unter Beteiligung der MMI/VIDAL Group statt. Die Teilnahme ist kostenfrei! Neben aktuellen Fragen und einzigartigen Insights stehen die komplementäre COVID-19 Arzneimitteltherapie und deren Auswirkung auf die Kommunikation mit Ärzten im Fokus.

Ansätze zur proaktiven Vermeidung medikamentöser Therapierisiken in Zeiten von COVID-19

Hierzu werden folgende Themenschwerpunkte diskutiert:

-Optionen der medikamentösen Therapie

-Chancen und Risiken des Off-Label-Use zur Behandlung von COVID-19

-Umgang mit Unsicherheiten unzureichender evidenzbasierter Information und Perspektiven für die Vermeidung von COVID-19-bezogenen Risiken in der aktuellen medikamentösen Therapie

-Wie die Nutzung der richtigen digitalen Kanäle helfen kann, Ärzten schnell, valide und relevante Informationen zu Risiken und Vorsichtsmaßnahmen von medikamentösen Therapien in Kombination mit COVID-19 zur Verfügung zu stellen

An der Diskussion nehmen teil:

-Oleksandr Gorbenko – Global Patient Centricity Director, IPSEN

-Manfred Melzer – Head of Pharma Affairs, Almirall

-Marijo Jurasovic – Geschäftsführer, MMI

-Jose Antonio Buron Vidal – Europe Regional Medical Head, Novartis

Die Moderation übernimmt Gabriella Salvatore von Vantage Partners.

Dieses Webinar wird von MMI/VIDAL Group in Zusammenarbeit mit M3 und NEXTpharma unterstützt. MMI ist Teil der VIDAL Group, auf deren Plattformen Ärzte, Apotheker und medizinisches Fachpersonal Arzneimittelinformationen am point of care erhalten.

Interessierte können sich anmelden unter: https://register.gotowebinar.com/register/464314271967848718

Medizinische Medien Informations GmbH (MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Medizinische Medien Informations GmbH – mit Sitz in Neu-Isenburg – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken.

MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -Informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VDIAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

