MO Websolutions gewinnt German Web Award

Die Full-Service-Online-Marketing-Agentur MO Websolutions konzipiert und entwickelt Online-Präsenzen nach den Vorstellungen ihrer Kunden

Als sichtbares Zeichen für ihren Erfolg erhält sie dieses Jahr den German Web Award. Werbeagenturen verstehen es, den Absatz eines Produktes auf der Grundlage von Preis, Qualität und Leistung zu erhöhen. Noch besser ist es allerdings, wenn sie es schaffen, eine Marke dauerhaft in den Köpfen der Konsumenten zu verankern.

Allerdings ist es nicht immer so einfach, die richtige Agentur für Brand Building, USP-Konzepte und strategische Kommunikation zu finden. Das liegt darin, dass die deutsche Agenturlandschaft sehr unübersichtlich ist. Gut ein Drittel der Agenturen erzielen mehr als 250.000 Euro, während der Rest umsatzschwächer ist.

Deswegen wollten die Macher der German Web Awards eine Auszeichnung ins Leben rufen, bei der auch kleine oder regional verwurzelte Agenturen eine Chance haben. Wer es schafft, sich unter den Top 50 zu platzieren, genießt in seiner Branche besonderes Vertrauen und profitiert von Status und Ansehen.

So läuft die Teilnahme ab

Um sich für den Wettbewerb zu qualifizieren, müssen die Agenturen als erstes ein Teilnahmeformular ausfüllen. Darin verschafft sich die Jury anhand eines Fragebogens einen Überblick über das Unternehmen. Als Nächstes treten sie in der Endrunde in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit an.

Hier erreichte MO Websolutions 8,40 Punkte, während der Durchschnitt aktuell bei 6,90 von maximal 10 Punkten liegt. Damit gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe aus über 1.000 Teilnehmern und zählt folglich zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

Passende Web-Lösungen – schnell, effizient und qualitativ

MO Websolutions konzipiert und entwickelt mehrsprachige Weblösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Das Leistungsspektrum der Agentur reicht vom Webdesign, über die Wartung Pflege, SEO-Maßnahmen und Onlineshops bis zu klassischer Printwerbung.

Als erstes unterstützt MO Solutions die Planung des Projektes und legt zusammen mit dem Kunden die ersten Meilensteine fest. Im zweiten Schritt kümmert sich die Agentur um Struktur & Konzeption der Webseite, App oder des Onlineshops.

Unter Beachtung der Planung entsteht ein Design, das das Nutzererlebnis optimieren soll. Hierfür nutzt das Team um Mohamad Omeirat TYPO3, WordPress, Shopware oder Magento. Nach dem Launch wird die Webseite laufend analysiert und optimiert und es wird geprüft, ob Content, Design und Struktur noch den Anforderungen entsprechen.

Der zuverlässige Dienstleister aus Olpe überzeugt mit passenden Lösungen, setzt sie individuell um und schafft überzeugende, digitale Erlebnisse.

MO Websolutions – für Sie individualisierte Weblösungen. Als zuverlässiger Dienstleister besteht die Arbeitsweise des SEO-Spezialisten darin, seinen Kunden stehts fair und hilfsbereit zur Seite zu stehen. Dabei bietet er seinen Kunden die passende Lösung an und kalkuliert anhand seiner Expertise und den vorliegenden Anforderungen.

Kontakt

MO Websolutions

Mohamad Omeirat

Repetalstraße 154

57439 Attendorn

–

info@mo-websolutions.de

https://mo-websolutions.de/