Mobile Computer C2 ATEX ab sofort mit Android 10 verfügbar

Die Mobile Handheld Lösung mit Android 10 “Q” für den Einsatz in explosionsgefährdeten Zonen

iDTRONIC Mobile Solutions hat sein Produktportfolio um einen robusten Mobile Computer für die ATEX Schutzzone II erweitert. Das C2 ATEX besticht mit der neusten Android 10 “Q” Version als Produktneuheit im ATEX-Bereich. Das Handheld ist mit einem NFC Reader und 2D Barcode Scanner ausgestattet. Dieser ATEX Mobile Computer eignet sich optimal für Industrie-Unternehmen im Bereich chemische und petrochemische Anlagen, Raffinerien, Wasser- und Abwasseraufbereitungen und für explosionsgefährdete Bereiche “Über Tage”.

Neuste Android Technologie für verbesserte Performance

Der Mobile Computer bietet mit dem neuen Betriebssystem Android 10 “Q” optimale Performance in fordernden IoT Prozessen. Android 10 “Q” beinhaltet zahlreiche Verbesserungen im Bereich der Sicherheit und der WLAN-Sicherheitsstandard WPA3 wurde optimiert. Die Zugriffsrechte von installierten Apps lassen sich dank neuer Optionen noch besser verwalten und kontrollieren. Android hat die neuesten IoT Bestimmungen auf das neue 5G Netz angepasst. Unser C2 ATEX mit Android 10 ist mit dem neuen Desktop-Modus an entsprechenden Monitoren nutzbar.

Die Mobile Computer Lösung für explosionsgefährdete Zonen

Seit 2003 sind innerhalb von explosionsgefährdeten Zonen ausschließlich robuste Geräte und Systeme erlaubt, die den ATEX Produktrichtlinien entsprechen. Für diesen Zweck bieten wir unser Mobile Computer ab sofort mit Android 10 “Q” und darüber hinaus mit einem NFC Reader und 2D Barcode Scanner für die Schutzzone II an. Gruppe II gilt für Bereiche “Über Tage”, wie chemische und petrochemische Anlagen, Raffinerien, Wasser- und Abwasseraufbereitungen, Baustellen etc. Der Mobile Computer C2 ATEX verfügt über die ATEX Zertifizierungen: EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 und EN 60079-31:2014. Es ist zugelassen für den Einsatz in den Zonen II 2 G Ex ib IIC T3 Gb und II 2 D Ex tb III T3 Db. Dieser ATEX Mobile Computer entspricht den gültigen Explosionsschutz-Richtlinien 2014/34/EU und ist mit der vorgeschriebenen Zulassung gekennzeichnet.

Mobile Datenerfassung mit Barcode Reader oder RFID-Reader

Der Mobile Computer ist mit einem NFC Reader ausgestattet und der integrierte NFC-Chip arbeitet in 13.56 MHz Umgebungen. Dank neuster Barcode-Technik liest der Mobile Computer sowohl 2D QR-Codes und 1D Strichcodes aus. Scanintensive Aufgaben in anspruchsvollen Umgebungen sind mit dem optional erhältlichen ergonomischen Griff abwickelbar. Die integrierten Wireless-Kommunikationsmöglichkeiten: WiFi, Bluetooth und GPS übertragen die erfassten Daten schnell und direkt an Ihr System.

Inklusive Software Entwicklungs-Kit für Android Systeme und Demo Software

Der Mobile Computer wird mit einem Software Entwicklungs-Kit für Android Studio & Eclipse Systeme geliefert. Das SDK für Android unterstützt die Programmiersprache: Javascript. Der Einsatz des SDK vereinfacht die Anbindung an Ihre bestehenden Systeme.

Link zum Software Entwicklungs-Kit: SDK Download

Sie benötigen eine eigene Firmware für Ihre Anwendung?

iDTRONIC bietet auf Anfrage kundenspezifische Anpassungen an der Firmware an.

Weitere Informationen

Produktseite: https://idtronic-mobile.de/handhelds/rfid-hf/c2-atex/

Direkt online bestellen: https://rfid-europe.com/product/rfid-handheld-c2-atex/

iDTRONIC Mobile Solutions is one of the leading manufacturers and developers of high-quality all-round handheld readers. We offer handheld readers, industrial tablets, barcode scanners and mobile data collection devices with label printing. Our mobile devices are characterised by handiness and robustness. The latest Android technologies round off our mobile computers. Integrated IP protection in all our devices ensures that they can work in harsh environments.

Our Key Features:

We offer the Mobile Computer -on request- for all RFID standards:

– UHF:865 – 928 MHz

– HF | NFC | DESFire | LEGIC:13.56MHz

– LF:125 and 134.2kHz (Waste Management and Animal ID).

Furthermore, our mobile computers can be equipped with 1D barcode scanners or 2D barcode imagers.

The product portfolio perfectly fits the needs of system integrators and companies within IoT and Industry 4.0 environments:

– Industry (Production, Supply Chain, Warehouse Management)

– Healthcare (Medical devices, Hospitals, Laboratories)

– Ticketing at Events

– Libraries of cities, schools or universities

– IoT environments in companies or retail

– Label printing via handheld printer (retail, public transport, long-distance transport or parcel delivery services)

– Demanding environments (Mining, Offshore, Construction sites)

iDTRONIC Mobile Solutions offers:

– Scanner for targeted data acquisition by means of RFID or barcode

– Handhelds for mobile working with ergonomic handle

– Tablets for effective management – mobile or stationary

– Mobile Handheld Printers for printing labels and tags

Thanks to a strong technical team for development and support, we are able to develop and offer high quality mobile data capture devices that guarantee our customers the following:

– High performance

– Reliable Quality

– Fast time to market

– Excellent Value

– Innovative Design

– Customer-specific design

We are located in Ludwigshafen, close to Frankfurt International Airport. This makes us easily accessible for our international customers as well.

