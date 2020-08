Mobiler Lifestyle fürs Auto – ZENECs Infotainer Z-N528

Das 2-DIN Autoradio / Multimediasystem Z-N528 von ZENEC bietet topaktuelle Infotainmentfunktionen sowie volle Apple CarPlay und Google Android Auto Unterstützung

Wer sein Handy im Fahrzeug umfassend nutzen und den Komfort eines großen Touchscreens genießen will, für den ist der Infotainer Z-N528 (VK 399 Euro) von Multimediaspezialist ZENEC das richtige System. Clever kombiniert das neue 2-DIN Autoradio modernes Infotainment mit optimaler Smartphone-Nutzung: von DAB+ Digitalradioempfang über Bluetooth bis hin zur Android Auto und Apple CarPlay Unterstützung.

CARPLAY & ANDROID AUTO

Via USB docken Sie Ihr Smartphone direkt an den Z-N528 an – ZENECs 2-DIN Autoradio unterstützt dann nicht nur Android Auto sondern auch Apple CarPlay. Navigieren, Telefonieren, Nachrichten empfangen und senden oder einfach Musik hören – über die Siri Sprachsteuerung greift man einfach auf die iPhone Funktionen zu oder nutzt bei Android Handys den Google Sprachassistenten zur Steuerung.

HOCHAUFLÖSENDES DISPLAY

Selbstverständlich können alle Funktionen auch komfortabel über den 17,1 cm / 6,75″ Touchscreen des Medien Centers bedient werden. Dank der einfachen, intuitiven Benutzeroberfläche wird die Ablenkung beim Fahren minimiert, so dass man sich ganz auf den Straßenverkehr konzentrieren kann. Der hochauflösende Monitor mit Glasoberfläche überzeugt mit hervorragender Bildschärfe, großer Leuchtkraft und hohem Kontrastumfang.

DIGITALRADIO KLINGT BESSER

Klarer Digitalradioempfang – dafür steht der integrierte DAB+ Tuner des Z-N528. Für einen unterbrechungsfreien Empfang bietet der Tuner DAB-DAB Service Following, dazu kommt eine Vielzahl von Komfortfunktionen wie DLS-Text, MOT Slideshow und Comfort Scan. Und in Gegenden ohne DAB+ Netz sorgt der leistungsstarke RDS Tuner für störungsfreien Empfang der herkömmlichen UKW-Sender.

BESTES INFOTAINMENT

Audio- und Videodateien werden bequem via USB oder den micro SD(HC)-Kartenleser abgespielt. Das Multimediasystem unterstützt MP3, AAC, WMA, AVI, MPEG-1/2, MPEG4, M4V (H.264), MKV 1080p, WMV und XviD, aber auch die verlustfrei komprimierten FLAC-Audiodateien. Der Z-N528 verfügt außerdem über einen HDMI-Eingang, an den man einen Media Player, kompatible Mobilgeräte oder Zubehör anschließen kann.

Selbstverständlich kann ZENECs Mediacenter auch Bluetooth: Stressfrei telefonieren, komfortabel nach Handy-Kontakten suchen, Kontaktfavoriten einfach verwalten oder Musik vom Smartphone streamen – alles wird bequem kabellos erledigt.

FÜR KLANGPROFIS

Der Media Receiver Z-N528 überzeugt nicht zuletzt mit seinen fortschrittlichen Audiofunktionen. Ein Audio DSP mit 5-Kanal Laufzeitkorrektur ermöglicht eine individuelle Anpassung der Lautsprecherkanäle und damit eine verbesserte räumliche Abbildung der Stereowiedergabe (Front-Staging). Mit dem graphischen 8-Band Equalizer lässt sich der Klang auf die Besonderheiten des Fahrzeugs oder auf persönliche Vorlieben abstimmen. Eine Aktivweiche mit wählbaren 12 dB oder 24 dB/Okt. Hoch- und Tiefpassfiltern ermöglicht die perfekte Integration und Ansteuerung von Lautsprechern, Endstufen und Aktivsubwoofern.

Navigation und Multimedia im Fahrzeug, dafür steht die Marke Zenec, im deutschsprachigen Raum der Marktführer für In Car Multimedia. Von Festeinbaunavigationen und Multimediasystemen bis zu ergänzendem Zubehör wie Rückfahrkameras – die Zenec Produktpalette bietet überzeugende Komplettlösungen für jedes Auto.

Zenec-Geräte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 150 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

