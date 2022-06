Mobilfunkkostenoptimierung für Unternehmen

mehr Kosteneffizienz und Leistungssteigerung für Ihr Unternehmen

Senkung der Mobilfunkkosten – mehr Kosteneffizienz und Leistungssteigerung für Ihr Unternehmen

Mögliche Einsparpotenziale ausfindig zu machen, gehört für viele Unternehmen zur Tagesordnung. Vielerorts werden eigens Mitarbeiter beschäftigt, die identifizieren sollen, wo zu viel Geld ausgegeben wird. Eine Senkung der Mobilfunkkosten wird hierbei allerdings oft gar nicht in Erwägung gezogen. Dabei verbergen sich hier große Einsparpotenziale die mit der richtigen Herangehensweise in kürzester Zeit gehoben werden und GuV wirksam verbucht werden können.

Mobilfunkkostenoptimierung – unerkanntes Sparpotenzial

Sie sind dafür verantwortlich, in Ihrem Unternehmen mögliche Kosteneinsparungen zu identifizieren und umzusetzen? An die Mobilfunkkommunikation haben Sie dabei noch nicht gedacht? Dann befinden Sie sich in bester Gesellschaft. Zahlreiche Unternehmen vergessen, welch unerkanntes Einsparpotenzial eine Mobilfunkkostenoptimierung bieten kann.

Durch professionelle Optimierung können oft 25 – 40 % der Mobilfunkkosten eingespart werden. Beschäftigen Sie beispielsweise viele Mitarbeiter, kann dies eine durchaus beachtliche Summe darstellen. Die Optimierung bezieht sich allerdings nicht nur auf die Kosten. Einhergehend mit der Kostenoptiomierung können Leistungen sogar gesteiert werden.

Im Rahmen einer Mobilfunkkostenoptimierung eine ausgefeilte Strategie für Ihr Unternehmen erarbeitet. Diese ist stets individuell und richtet sich nach den in Ihrem Fall spezifischen Voraussetzungen und Anforderungen. Bei Benco Partners GmbH erwarten Sie maßgeschneiderte Lösungen. So werden zum Beispiel alle relevanten Fachabteilungen in die Ausarbeitungen mit einbezogen. Sie erhalten unter anderem ein Verhandlungsdesign, mit dem wir gemeinsam mit Ihnen gegenüber dem Mobilfunkanbieter auftreten. Nach erfolgreicher Implementierung Ihrer Strategie zur Mobilfunkkostenoptimierung werden Sie nicht nur viel Geld gespart, sondern auch eine Leistungssteigerung erzielt haben.

Wer ist die BENCO Partners GmbH?

Bei der BENCO Partners GmbH handelt es sich um einen Spezialisten im Bereich IT und Telekommunikation. Unsere Experten beraten branchenübergreifend in den Themenfeldern:

– IT

– Telekommunikation

– Lizenzen

– Standortvernetzung

Wir sind Ihr Spezialist für die individuelle Realisierung von Einsparpotenzialen und Produktivitätssteigerungen. Wir bieten im Zuge Ihrer Mobilfunkkostenoptimierung :

– eine individuelle Analyse

– maßgeschneiderte Einsparpläne

– eine umfassende Begleitung – von der ersten Planung bis zur Umsetzung

– maximale Transparenz und Zuverlässigkeit sowie

– eine langjährige Expertise.

Sie können sich auf unseren reichen Erfahrungsschatz verlassen, denn die BENCO Partners GmbH verfügt mehr als 20 Jahre Erfahrung. Im Laufe der Zeit haben wir ein umfassendes Netzwerk zu professionellen Partnern – zum Beispiel Kunden, Herstellern und Providern – aufgebaut. Wir wissen genau, wo Ihre Einsparpotenziale liegen und wie Sie diese bei Ihrem Mobilfunkanbieter durchsetzen können.

Kostenfreien Quick-Check bei BENCO Partners GmbH anfordern

Eine Mobilfunkkostenoptimierung lohnt sich – vor allem dann, wenn Sie eine Vielzahl an Mitarbeitern beschäftigen. Sie wollen, dass auch Ihr Unternehmen diese bisher ungenutzte Einsparoption in Betracht zieht? Dann kontaktieren Sie noch heute die BENCO Partners GmbH und fordern Sie Ihren kostenfreien Quick Check an – für einen noch rentableren Unternehmenshaushalt.

Das Beratungsunternehmen BENCO Partners wurde durch den Zusammenschluss von unterschiedlichsten Experten aus den Bereichen IT-Telekommunikation, Fuhrparkmanagement, Handel & Logistik sowie HR- Recruitment gegründet. Unsere Kernkompetenz besteht darin, maximale Einsparungen für Unternehmen zu generieren und zu realisieren.

Mehr als 20 Jahre praktische Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen und das daraus resultierende exzellente Netzwerk macht dies möglich.

Kontakt

BENCO Partners GMbH

Deniz Albayrak

Grafenberger Allee 277-2

40237 Düsseldorf

021183831515

albayrak@bencopartners.com

http://bencopartners.com