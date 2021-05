Moderne Brückentische in außergwöhnlich schönem Design

Wer außergewöhnlich schöne Brückentische in modernem Design sein Eigen nennen möchte, für den ist die Firma Klappmöbel Lönne die richtige Adresse, die in Oelde im Münsterland beheimatet ist.

Die Brückentische werden in Deutschland gefertigt und sind qualitativ hochwertig und formschön.

Brückentische werden stetig beliebter, da sie viel Platz für gemeinsame Gespräche bieten.

Der Brückentisch Elegance mit weißer Spanplatte ist perfekt für festliche Anlässe.

Hochzeiten, Jubiläumsfeiern, Firmenevents und viele andere Gelegenheiten bekommen durch diese Brückentische eine besondere Ausstrahlung. Durch die edle Optik verleihen sie jedem Fest eine perfekte Atmosphäre.

Die Gäste werden begeistert sein und sich garantiert wohlfühlen.

Für einen Einsatz als Stehtisch-Arbeitsplatz sind diese Klapptische ebenfalls gedacht.

Mit wenigen Handgriffen werden die weiß

lackierten Brückentische zusammen geklappt und haben eine geringe Höhe. Für diejenigen, die eine rustikales Ambiente bevorzugen, gibt es Brückenklapptische “Vintage”. Viele Farben sind wählbar, wie zum Beispiel grau gebeizt, weiß, naturfarbig lackiert oder geflämmt. Bei den Abmessungen gibt es unterschiedliche Varianten, sodass für jeden Anlass das Richtige dabei ist. Das Sortiment hält die passenden Bänke vor und

runden das Gesamtbild ab.

Eine Brückenklappgarnitur in niedriger Version bietet die Firma Lönne außerdem noch an.

Da die Brückentische platzsparend sind, erleichtern sie das Verstauen . Zudem sind sie Bodenschonend und durch das minimalistische Design bei jeder Veranstaltung ein echter Hingucke. Besonders schön sieht es aus, wenn viele Brückentische zum Einsatz kommen und

mit oder ohne Dekoration verleihen sie einen schönen Eindruck.

Für das problemlose Einlagern sorgen von der Firma Lönne konzipierte Transportwagen aus Stahl mit lenk- und feststellbar en Rollen. Diese sind leicht rollbar und haben eine weiche Rolloberfläche.

und sind leicht händelbar.

Wir sind Hersteller von Klappmöbeln, für Veranstaltungen und Events.

Kontakt

Carl Lönne & Sohn GmbH

Robert Lönne

Am Landhagen 24

59302 Oelde

02522/4665

info@klappmoebel.de

http://Klappmoebel.de