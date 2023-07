Modernes Lagerhaus

Wo man mit der Lagerautomatisierung beginnt

Das moderne Lager bedeutet die Automatisierung von Verwaltungsprozessen. Diese Lösung ist mit Kosten verbunden, erhöht aber die Produktivität, so dass sich der Aufwand in kurzer Zeit amortisieren sollte.

Automatisches Lager – wann lohnt sich die Einführung moderner Lagertechnik?

Wenn Sie es leid sind, Ihr Lager manuell zu verwalten, ist es an der Zeit, dies den Maschinen zu überlassen. Beginnen Sie den Prozess der Automatisierung Ihres Lagers, wenn:

– Ihre Lagerregale aus allen Nähten platzen,

– die Ein- und Auslagerung von Waren viel Zeit in Anspruch nimmt und für Verwirrung sorgt,

– Sie manchmal viele Waren kaufen, die dann in Ihrem Lager landen, oder im Gegenteil, die Waren ausgehen und Sie es nicht merken,

– es passieren oft Fehler – Produktverwechslungen, Verfallsdaten oder große Bestandsdifferenzen,

– Sie müssen viele Aushilfskräfte einstellen, um die Produktion am Laufen zu halten

Automatisiertes Lager – definieren Sie, wohin Sie wollen

Die Automatisierung von Lagerprozessen erfordert ein klar definiertes langfristiges Ziel. Bevor Sie Änderungen an Ihrem Lager vornehmen, sollten Sie das gesamte Managementteam zusammenrufen und Ihre zukünftigen Ziele und Prioritäten festlegen. Wie stark wird Ihre Produktion oder Ihr Vertrieb wachsen? Wird Ihr Lager in zehn Jahren um ein Fünftel wachsen oder sich verdoppeln? Klären Sie Ihre Prioritäten und suchen Sie nach konkreten Maßnahmen, die auf Ihre Ziele und Perspektiven zugeschnitten sind.

In der Regel ernennen die Unternehmen ein Team für die Umsetzung automatischer Lagerlösungen – entweder intern aus den Reihen ihrer Mitarbeiter oder durch Beauftragung externer Spezialisten. Es ist ratsam, sich zumindest bei der Erstberatung extern beraten zu lassen.

Im Rahmen Ihrer langfristigen Ziele sollten Sie auch die finanziellen Aussichten kennen. So können Sie berechnen, welche Investitionen sich in welchem Zeitraum auszahlen werden.

Bedenken Sie jedoch, dass jedes Unternehmen andere Bedürfnisse hat. Was anderswo funktioniert, ist für Sie vielleicht nicht ideal.

Lagerlösungen und Lagerautomatisierung: Implementierung oder Anpassung einer Lagerstrategie

Der Grund, warum Ihr Lager nicht optimal funktioniert, kann in einer schlecht gewählten Lagerstrategie liegen. Vielleicht haben Sie schon vor langer Zeit ein Lager eingerichtet, und seither hat sich Ihre Produktpalette um neue Warentypen erweitert oder Ihr Bestand ist gestiegen.

Der Lagerleiter oder Logistikmanager sollte den Gesamtkontext des Lagers berücksichtigen und prüfen, ob beispielsweise eine Strategie des kürzesten Weges im Vergleich zu festen Lagerpositionen viel Zeit sparen würde. Eine solche Änderung kann die Effizienz des Lagers erheblich steigern, muss aber nicht unbedingt sehr kostspielig sein.

Automatisierte Lager ersparen dem Personal unnötigen Aufwand.

WMS – Vorteile und Nachteile

Ein WMS (Warehouse Management System) gehört heute zum Standard in mittleren und großen Lagern. Viele stellen sich fälschlicherweise vor, dass es sich um eine lokale Software (die auf ihren eigenen Servern läuft) für Zehntausende handelt. Aber ein WMS kann genauso gut in der Cloud laufen, und zwar sehr effizient. Wenn Sie noch ganz am Anfang der Automatisierung Ihres Lagers stehen, sollten Sie sich für eine Cloud-Lösung entscheiden.

Was genau kann ein gut ausgewähltes WMS in Ihrem Lager bewirken?

– Beschleunigung der Kommissionierung,

– reduziert die Fehler, die das Lagerpersonal bei der manuellen Suche nach Waren macht,

– die Anzahl der Produktwechsel zu reduzieren,

– erhöht die Lagerkapazität durch die Überwachung der Lagerartikel,

– allgemein die Lagerprozesse zu optimieren.

Sie können auch die gewählte Lagerstrategie im WMS speichern. Das Lesegerät leitet die Lagerarbeiter entsprechend zu den optimalen Positionen im Lager. Automatisierte Lager mit WMS sind eine sehr gute Lösung.

Automatisierte Lager: regelmäßige Überwachung und Auswertung der Daten

Um zu wissen, wie Sie Ihr Lager weiter modernisieren können, sollten Sie beobachten, wie lange Sie für die einzelnen Prozesse (Auftragseingang, Lagerung, Entsorgung, Retourenbearbeitung usw.) benötigen und wie die Fehlerquote bei den Aufträgen in einem bestimmten Zeitraum ab- oder zunimmt. Anhand dieser Informationen können Sie feststellen, wo weitere Verbesserungen erforderlich sind.

Vergessen Sie bei der Einführung neuer Technologien nicht Ihre Mitarbeiter, denn sie sind diejenigen, die das Lager am besten kennen. Fragen Sie sie, was ihrer Meinung nach nicht 100%ig gut funktioniert und wie es verbessert werden kann.

Lagerarbeiter befürchten manchmal, dass moderne Maschinen sie ersetzen werden und sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Versichern Sie ihnen, dass die Einführung neuer Technologien sie nicht überflüssig machen wird, sondern dass ihre Arbeit einfacher wird und sie nicht mehr manuell nach Daten suchen müssen. Mit der Einführung von WMS werden sie zum Beispiel von einem elektronischen Handlesegerät unterstützt.

