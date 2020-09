Modetrend für den Herbst 2020: Chino Hosen

Der bunte Herbst hält viele neue Modetrends für stilbewusste Herren bereit. Eine besonders große Rolle spielen in diesem Jahr Chino Hosen. Kein Wunder – die klassischen Allrounder sind nicht nur absolut bequem, sondern auch vielseitig. Ob aus weichem Cord, aus fester Baumwolle oder mit leichtem Stretchanteil: Chino Hosen für Herren gibt es im Herbst 2020 in unterschiedlichen Materialien und Farben zu entdecken.

Die klassische Chinohose: Ein Must-have für modeaffine Herren

Eine gerade, leicht legere Passform sowie zwei prägnante Paspeltaschen am Hinterteil – das zeichnet eine klassische Chinohose aus. Besonders bei Herren erfreuen sich Chino Hosen in diesem Herbst großer Beliebtheit. Ob für den Alltag im Office, für die Freizeit oder für ein besonderes Event – mit einer gut sitzenden Chinohose gelingt jedes Outfit. Stilbewusste Herren, die nach einem schlichten, klassischen Modell für das Büro suchen, können sich im kommenden Herbst freuen. Die einfache Chinohose im unifarbenen Design zählt aktuell zu den angesagtesten Trendteilen. Egal ob in Marineblau, im hellen Grau oder in Beige – Chino Hosen im Basic-Look lassen sich vielseitig kombinieren und verleihen jedem Outfit ein gewisses Maß an zeitloser Eleganz.

Stilvolle Chino Hosen für jeden Modestil

Egal ob im Basic-Design, mit buntem Karomuster oder im sportiven Cargo-Stil – in diesem Herbst gibt es Chino Hosen für jeden Geschmack zu entdecken. Wer nach einer bequemen Chinohose für die Freizeit sucht, findet auf mydesignerjeans.de zahlreiche Styling-Inspirationen für einen rundum lässigen Herbst-Look. Besonders beliebt sind Chino Hosen mit elastischem Bund, auffälligen Taschen und legerer Passform. Modeinteressierte Herren, die sich eine bequeme Alternative zur steifen Jeans wünschen, kommen im Herbst 2020 voll auf ihre Kosten. Gefertigt aus extrem elastischem Jeansstoff überzeugen die aktuellen Chino-Modelle durch ihren hohen Tragekomfort. Auch die stilvolle Optik lässt Trendsettern keine Wünsche offen.

Eine modische Chinohose perfekt kombinieren

Ob in sportiver Variante oder im klassischen Stil – eine Chinohose lässt sich auf unterschiedliche Weise kombinieren. Wer einen sportlichen Look kreieren möchte, kombiniert seine Chinohose zu einem lässigen Pullover, einem kuscheligen Parka und farblich abgestimmten Sneakers. Für Trendsetter, die ihrer Hose im Chino-Stil ein modisches Upgrade verleihen möchten, gilt: Je auffälliger die Farb- und Musterwahl, desto besser. Egal ob im maritimen Streifen-Design, mit tropischem Blumen-Print oder in leuchtender Signalfarbe – im Herbst 2020 ist alles erlaubt. Modeaffine Herren mit Faible für klassische Designs können mit einer Chinohose im Basic-Look nichts falsch machen. In Kombination mit einem gut sitzenden Sakko, einem eng anliegendem Hemd sowie hochwertigen Lederschnürern kommen Chino Hosen besonders stilvoll zur Geltung.

