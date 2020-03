Modische Ballerinas in Größe 43 bei schuhplus in Kaltenkirchen

Stylische Schuhe in Übergröße im Ohland-Park entdecken

Ballerinas Größe 43 sind echte Multi-Talente, die zu zahlreichen Anlässen getragen werden können. Sie passen sowohl zum entspannten Casual-Outfit als auch zum Business-Look oder zur Abendgarderobe. Noch dazu sind sie superbequem und herrlich zeitlos, sodass sie immer wieder neu kombiniert werden können.

Stylische Ballerinas im Ohland-Park entdecken

schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park bietet ein riesiges Angebot an Damenschuhen, darunter auch jede Menge Ballerinas in Größe 43. Die Modelle stammen von verschiedenen Herstellern und zeigen sich in diversen Stilrichtungen, sodass für jeden Geschmack und für jeden Anlass ein passendes Paar vorhanden sein dürfte. Bei schuhplus im Ohland-Park können Frauen mit Schuhgröße 43 ihre Ballerinas ganz bequem anprobieren. Zudem bietet schuhplus eine exzellente Beratung durch die geschulten Mitarbeiter.

Sommerliche Ballerinas in Größe 43

Ballerinas sind ein toller Sommerschuh. Sie bedecken nur einen kleinen Teil des Fußes und können auch wunderbar ohne Socken getragen werden. Außerdem sehen sie sowohl zum luftigen Sommerkleid als auch zur Shorts richtig toll aus. Deswegen bietet schuhplus eine Reihe von sehr sommerlichen Modellen, die in Farben wie strahlendem Gelb oder frischem Türkis überzeugen können. Andere Modelle zeigen sich mit bunten Blumenmustern oder stylischen Blumenapplikationen.

Elegante und klassische Ballerinas in Kaltenkirchen bei schuhplus

Dezente und zeitlose Farben und ein schnörkelloses Design machen Ballerinas zu optimalen Businessschuhen und natürlich zu echten Kombinationstalenten. Bei schuhplus in Kaltenkirchen gibt es Modelle aus Leder oder Kunstleder, die sich in Schwarz, Braun oder Grau präsentieren. Die lassen sich mit einem schicken Kostüm oder Hosenanzug, aber auch mit einem stilvollen Abendkleid kombinieren. Denn diese Modelle passen einfach zu fast jedem Look und sollte so in keinem Schuhschrank fehlen.

Sportive Ballerinas für Damen mit Schuhgröße 43

Dass Ballerinas auch richtig sportiv sein können, beweisen zahlreiche Modelle. Die sind mit einer profilierten Sohle ausgestattet und zeigen sich meist in trendigen Farben und mit sportiven Streifen. Kombiniert mit einer Jeans, einem T-Shirt und einem Hoodie entsteht ein lässiger City-Look. Für die Freizeit oder für den gemütlichen Stadtbummel sind diese Ballerinas in Größe 43 die perfekte Wahl.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

