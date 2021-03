Modulhäuser für die Zukunft

Immer mehr Menschen entscheiden sich in der heutigen Zeit für den Bau eines Modulhauses. Der Grund: In den letzten Jahren ist der Wohnraum zunehmend knapper geworden – in den Städten, mehr und mehr aber auch auf dem Land. Hinzu kommt, dass viele Menschen nicht mehr ihr Leben lang an einem Ort bleiben möchten. Der Job, die eigenen Wünsche, die Lebensumstände ändern sich permanent. In der Folge werden Modulhäuser aufgrund ihrer Flexibilität und der Lebensqualität, die sie bieten, immer beliebter. Auch Besitzer von Massivhäusern stimmen zu, dass der Modulbau vorteilhaft ist. Im Folgenden erfahren Sie, warum das Modulhaus für so viele Menschen das Haus der Zukunft ist. Im Anschluss stehen wir, das Team der LF Modulbau GmbH, Ihnen gerne zur Verfügung – so zum Beispiel, wenn Sie sich für eine Baufinanzierung aus unserer Hand interessieren. Unsere qualifizierten Mitarbeiter beantworten Ihnen mit Vergnügen all Ihre Fragen!

Stilsicheres Design und ausgereifte Technik

Wir haben es bereits gehört: Der Platz in unseren Städten und auf dem Land wird immer rarer. Hinzu kommt, dass die meisten Menschen sehr viel mobiler sind als noch vor einigen Jahrzehnten. Viele von uns können es sich schlichtweg nicht mehr vorstellen, ihr ganzes Leben lang am selben Ort zu verbringen. Auch die Familienverhältnisse ändern sich permanent: Kinder werden später geboren, unser Job verlangt es von uns, durch die Welt zu reisen, Scheidungen sind häufiger geworden. Der Trend geht ganz klar zur Patchworkfamilie. All das sind Gründe dafür, warum wir unseren Wohnraum in Zukunft nicht mehr – oder zumindest nicht mehr nur – nach der Quadratmeterzahl, sondern mehr und mehr auch nach dessen Flexibilität beurteilen werden. Heutzutage sind Häuser gefragt, die sich je nach Wunsch und Lebenssituation neu zusammenstellen lassen. Aus diesem Grund gehört Modulhäusern die Zukunft: Denn sie können nicht nur leicht positioniert werden, sondern lassen sich auch flexibel an die jeweilige Lebensphase anpassen. So lässt sich moderner und erschwinglicher Wohnraum schaffen, der mit allen Energie-, Komfort- und Sicherheitselementen ausgestattet ist, die an Massivhäusern so geschätzt werden. Dabei ermöglicht der Modulbau eine individuelle Raumgestaltung mit maximaler Flexibilität. Nicht nur Erweiterungen stellen kein Problem dar, Modulhäuser lassen sich auch ohne Probleme verkleinern – so zum Beispiel, wenn die Kinder flügge werden. Modulhäuser haben aber noch weitere Vorteile. Dadurch, dass die einzelnen Module die Produktionshalle fix und fertig verlassen, lassen sich die Arbeiten, die am Bestimmungsort noch zu tun sind, auf das Wesentlichste reduzieren. Die Folge sind kurze Fertigungszeiten von nur wenigen Wochen – unabhängig von der derzeitigen Witterung und entsprechenden Jahreszeit. Moderne Modulhäuser bringen zudem den Vorteil mit sich, dass sie als Effizienzhäuser gestaltet werden können – und sich somit fast komplett selbst versorgen. Durch den Einbau innovativer Haustechnik und hochwirksamer Dämmung wird weniger Energie fürs Heizen verschwendet. Kompakte Wärmepumpen mit intelligenter Steuerung ermöglichen einen kostenoptimierten Betrieb. Der benötigte Strom kann durch leistungsstarke Photovoltaikanlagen hergestellt werden. Sie sehen also: Das Modulhaus ist das Haus der Zukunft – nicht nur, weil es in Zeiten sich ständig verändernder Lebensumstände flexibel und praktisch ist, sondern vor allem auch, weil es ökologisch und leistungsstark gestaltet werden kann. Gesundes Holz dient dabei als stabiles Baumaterial, um Ressourcen zu schonen und Langlebigkeit zu garantieren.

Ihr Ansprechpartner im Modulbau

Trendforscher sind sich einig: Die Zeiten haben sich verändert. Ein neues Lebensgefühl entwickelt sich. Statt Ewigkeit legt der Mensch von heute Wert auf Flexibilität und Wandelbarkeit. Davon ist insbesondere auch das Wohnen betroffen. In diesem Zusammenhang steht fest: Es gibt kaum ein flexibleres und individuelleres Hauskonzept als das Modulhaus.

