Möbellagerung bei Umzug in Berlin

Ist der Grund auch ein schöner: Wer umzieht, klagt zumeist über Hektik, Stress und Anstrengung. Umso beruhigender, Planung und Durchführung in professionelle Hände legen zu können. Doch dem Berlin-Brandenburgischen Umzugsunternehmen Kristall Umzüge e.K. ist selbst dieses Versprechen an seine Kunden nicht genug. Seine zahlreichen Dienstleistungen gehen mit Entrümpelungen, Malerarbeiten oder Küchenmontagen weit über einen reinen Umzugsservice hinaus. Ab sofort bietet der erfahrene Familienbetrieb eine zusätzliche Annehmlichkeit. In seinen eigenen Lagerräumen mitten in Berlin können private und geschäftliche Einrichtungsgegenstände günstig und sicher verwahrt werden.

Kompetenz und Leistung

Den Namen für sein familiengeführtes Unternehmen hat Firmeninhaber Kai Libal mit Bedacht gewählt. Denn für ihn vereint ein Kristall nicht nur Transparenz und Klarheit, ihm wohnt nicht nur eine magische Schönheit inne. Er beginnt auch mit einem „K“ für Kompetenz und endet mit einem „L“ für Leistung. Und von eben diesen Eigenschaften sollen seine Kunden profitieren. Das Leistungsspektrum seiner Angebote hat Kristall Umzüge aktuell um ein weiteres ausgebaut. Ab sofort können Lagerräume verschiedener Größen kurz- wie auch langfristig in den Hallen des Berliner Geschäftssitzes angemietet werden. Wer zwei Hausrate vereint und Doppeltes unterstellen muss, profitiert hiervon ebenso wie Studenten im Auslandssemester. Kehren sie zurück, reicht ein Anruf – und die Profis der Speditionsfirma bringen nicht nur die gelagerten Kisten in die neue Bleibe. Sie kümmern sich bei Bedarf auch um ihre Renovierung oder helfen bei der Montage unhandlicher Möbelstücke.

Erfahrung und Kundenfokus

Seit mehr als zwölf Jahren ist Kristall Umzüge im Geschäft. Dass das Unternehmen seinen Fokus von Beginn an auf seine Kunden gelegt hat, ist klar am breitgefächerten Angebotsspektrum zu erkennen. Denn in welchen anderen Umzugsfirmen garantieren ausgebildete Mitarbeiter für Aquaristik einen professionellen Umzug auch für Fische? Wer geht der jungen Generation besonders kostengünstig zur Hand, wer verrät Tipps und Tricks zu Wohnungsauflösungen? Von der Beantragung von Halteverbotsschildern bis zur fachgerechten Entsorgung von Elektrogeräten erhalten Interessenten hier alles aus einer Hand.

Im Brandenburgischen Velten hat der Familienbetrieb einen weiteren Sitz. Doch Umzüge für Privatpersonen und Firmen führen die Spezialisten auch EU-weit durch. Diskretion gilt dabei als ebenso selbstverständlich wie Expertise – und Emotionen. Denn all dies ist nicht nur ein Job für die Mitarbeiter von Kristall Umzüge. Es ist ihnen ein wirkliches Anliegen, ihre Kunden zufriedenzustellen. Wer möchte, kann ein kostenloses Beratungsgespräch vor Ort in Anspruch nehmen – oder in dringenden Fällen den Online-Blitzanfrage-Button auf der Webseite nutzen.

Wir sind ein familiengeführtes Umzugsunternehmen mit Sitz in Berlin und Brandenburg. Als Firmeninhaber erklärt Kai Libal: Schwerpunkte der Umzugsfirma Kristall Umzüge e.K. sind privat, Firmenumzüge in Berlin und Umland und national und in der EU. Ebenso bieten wir Entrümpelungen und Einlagerung an.

Kristall Umzüge e.K.

Kai Libal

Schlüterstraße 4

10625 Berlin

030/92154137

info@kristall-umzuege.de

http://www.kristall-umzuege.de

