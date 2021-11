montanwerke-brixlegg.com – Termine online buchen

montanwerke-brixlegg.com – Beratungstermin bei der Montanwerke Brixlegg AG bequem online buchen

montanwerke-brixlegg.com – Egal, ob Copper Cathodes, Iron Silicate oder Copper Alloys – die Montanwerke Brixlegg AG bietet allen nationalen und internationalen B2B-Kunden eine perfekte Rund-Um-Sorglos-Betreuung. Einfach +43 5337 6151 2114 anrufen oder eine E-Mail an office@montanwerke-brixlegg.com senden.

Vor über 550 Jahren wurde die Kupferhütte in Brixlegg erstmalig erwähnt. Heute tragen über 300 Fachmitarbeiter die Verantwortung dafür, dass aus Tradition gelebte Zukunft wird. Jährlich werden über 160.000 Tonnen Kupferschrott zu 100% verwertet. Die Produkte: Kupferkathoden, Rundbolzen und Walzplatten; Edelmetalle, wie Gold, Silber und Platin, sowie Kupferoxychlorid als fungizider Wirkstoff für Pflanzenschutzmittel oder das Sandstrahlmittel “Granos”.

Die Montanwerke Brixlegg sind ein Tiroler Produzent von Kupfererzeugnissen mit Sitz in Brixlegg. Gemäß der ersten urkundlichen Erwähnung datiert die Kupfer-Silberhütte Brixlegg auf spätestens 1463 zurück. Herzog Ludwig der Reiche legte den Grundstein des Werkes, das bis in das 20. Jahrhundert stark mit dem Tiroler Bergbau verknüpft war. Mit dem Rückgang der regionalen Erzförderung gewann die Rückgewinnung von Kupfer aus Altmetallen an Relevanz. Heute werden hundert Prozent der vertriebenen Erzeugnisse aus recyceltem Kupfer hergestellt.

Kontakt

Montanwerke Brixlegg AG

Montanwerke Brixlegg AG

Werkstraße 1

6230 Brixlegg

05337 6151

office@montanwerke-brixlegg.com

https://www.montanwerke-brixlegg.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.