montratec stattet Lichttechnik-Experte HELLA in China aus

Das international beachtete innovative Monorail-Transportsystem montrac® aus dem baden-württembergischen Niedereschach wird nun auch in Jiaxing in China eingesetzt.

Der Lichttechnik-Spezialist HELLA hat sich für eine komplette Prozessintegration des montrac®-Systems in seinem Werk in Jiaxing (China) entschieden. Dort werden die Produktionskapazitäten für Kunststoff-Streuscheiben erweitert.

Die montrac®-Anlagen verbinden Spritzgussmaschinen mit der automatischen Lackieranlage. Dabei transportiert das Monorail-Shuttle-System die Streuscheiben rund um die Uhr 24 Stunden an sieben Tagen.

Der große Vorteil der Hightech-Anlagen aus dem Schwarzwald: hohe Verfügbarkeit, geringer Wartungsaufwand und extrem niedriger Energieverbrauch.

HELLA betont die hervorragende Zusammenarbeit mit montratec, insbesondere die Flexibilität, mit der Änderungen und Anpassungen kurzfristig umgesetzt werden. „Wir sind mit dem Endergebnis sehr zufrieden“ sagt Matteo Wessely, verantwortlicher Prozessingenieur bei HELLA Jiaxing Automotive Lighting.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Projekt unter herausfordernden Bedingungen durchgeführt werden: Mitarbeiter von montratec konnten nicht vor Ort sein. Moderne Technologien, wie Mixed-Reality-Brillen, ermöglichten es Projektmanagern auf beiden Seiten dennoch, direkt visuell und akustisch zu kommunizieren. Der Installations- und Inbetriebnahmeprozess unter diesen erschwerten Gegebenheiten erfolgte gleichwohl innerhalb des vorgegebenen Zeitplans.

Das Hightech-Unternehmen montratec GmbH ist vollständig auf die Kernkompetenzen der industriellen Intralogistik und Prozessverkettung fokussiert. Mit weltweit über 3000 Installationen des innovativen Schienen- und Shuttle-Transportsystem montrac® bietet montratec zukunftsweisende Lösungen für die Vernetzung und Automatisierung innerbetrieblicher Logistikprozesse in allen Industriebranchen sowie im Reinraum an. Die montratec GmbH beschäftigt rund 150 Mitarbeiter am Firmenstandort in Niedereschach (Baden-Württemberg). Darüber hinaus unterhält die montratec GmbH direkte Vertriebe in Europa, Nordamerika und Asien sowie weitere internationale Vertretungen durch Fachhändler. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.montratec.de/

