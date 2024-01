MOOG engagiert sich in der Unternehmernachfolge

Die Darmstädter Partnerschaftsgesellschaft wird Fördermitglied des zentUma

Darmstadt, 4. Januar 2024 – Mit Wirkung zum Jahresanfang 2024 ist die MOOG Partnerschaftsgesellschaft Fördermitglied des Zentrums für Unternehmensnachfolge an der Universität Mannheim e.V. („zentUma“) geworden.

Das Zentrum ( www.zentuma.de) engagiert sich im Bereich der Nachfolge in mittelständischen Unternehmen und verknüpft Wissenschaft und Praxis für Beratungsansätze in steuerlicher, rechtlicher und ökonomischer Sicht. Der Austausch zwischen den einzelnen Disziplinen und verschiedenen Wissenschaftlern und Beratern ermöglicht eine qualitativ hochwertige Beratung auf dem komplexen Gebiet der Unternehmensnachfolge.

MOOG wird regelmäßig eigene Mitarbeitende zur Weiterbildung an Tagungen, Symposien und Lehrgängen teilnehmen lassen. Gleichzeitig wird die multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung durch ihre Fördermitgliedschaft am zentUma einen Beitrag leisten zu der in Deutschland einmaligen Kooperation zwischen dem Institut für Unternehmensrecht der Universität Mannheim und Anwälten führender wirtschaftsberatender Sozietäten. MOOG-Partner Dr. Tim Becker: „Das Zentrum für Unternehmensnachfolge hat sich über Jahre einen hervorragenden Ruf als Think Tank für alle Ansätze einer strategischen Nachfolgeberatung erarbeitet. Angesichts der in den kommenden Jahren zu erwartenden enormen Herausforderungen bei der Unternehmensnachfolge im Mittelstand ist dieser Bereich schon länger im Fokus des Beratungsansatzes von MOOG.“

Über MOOG:

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 16 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden, und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 48 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2023/2024 empfiehlt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als eine von 29 Wirtschaftskanzleien in der Region Mitte (Hessen/Rheinland-Pfalz) und gibt ihr drei Sterne. Die Immobilien Zeitung hat sie auch 2022/2023 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

www.moogpartner.de

