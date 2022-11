Moviri und Dynatrace erweitern ihre Partnerschaft für ein hochentwickeltes Observability-Angebot in der DACH-Region

Dynatrace-Partner Moviri kombiniert die Fähigkeiten der Dynatrace Software Intelligence Platform mit tiefgehendem Performance Engineering- und Observability-Know-how

München, 24. November 2022 – Dynatrace, die „Software Intelligence Company“, und das internationale Technologieberatungs- und Softwareunternehmen Moviri erweitern ihre Partnerschaft, um das Cloud-Management von Kunden zu vereinfachen und ihre digitale Transformation durch die Dynatrace-Plattform zu beschleunigen. Im Rahmen seiner internationalen Expansion wird das auf Performance Engineering, Sicherheit, Analytik und IoT spezialisierte Unternehmen insbesondere seinen wachsenden Kundenstamm in der DACH-Region unterstützen.

Die Dynatrace Software Intelligence Platform bietet Kunden automatische und intelligente Observability in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen. Diese liefert präzise Antworten zur Performance von Anwendungen, Microservices und Infrastrukturen, wobei die Ursachenbestimmung nach Geschäftsauswirkungen priorisiert wird.

„Unternehmen führen Innovationen immer schneller ein, um die digitale Transformation zu beschleunigen. Dabei verlassen sie sich zunehmend auf immer weiter verteilte, dynamische Cloud-native Architekturen. Das schafft Komplexität durch Container und Microservices, die in Sekundenschnelle kommen und gehen, sowie Datenmengen und -geschwindigkeiten, die von Menschen nicht mehr zu bewältigen sind“, erklärt Luis Porem, Vice President EMEA Partners bei Dynatrace. „Mit fortschrittlicher Observability, Continuous Automation und KI-Unterstützung, die in die Plattform integriert sind, bietet Dynatrace digitalen Teams die präzisesten und umsetzbarsten Einsichten auf Code-Ebene für ihre Anwendungen und Infrastruktur. Dies ermöglicht es Unternehmen, mehr Services in die Cloud zu migrieren und noch schneller zu transformieren – mit mehr Vertrauen und weniger Risiko. Gemeinsam mit Moviri bieten wir Full-Stack Observability, damit unsere Kunden innovative digitale Erlebnisse und Services deutlich weiterentwickeln.“

Erfolgreiche jahrelange Zusammenarbeit und Partnerschaft

Moviri ist seit 2015 Dynatrace-Partner und seit 2019 Advanced Partner und wurde kürzlich von Dynatrace als Intelligent Observability Competency Partner ausgezeichnet. Moviri ist der erste Partner in Südeuropa, der diese Auszeichnung erhielt. Ausschlaggebend war die Führungsrolle und Kompetenz bei der Implementierung von Intelligent Observability-Lösungen auf Basis von Dynatrace.

Die Zusammenarbeit zwischen Moviri und Dyntrace bei der Implementierung, Übernahme und Weiterentwicklung der Dynatrace-Plattform ist sehr bewährt. Allein in den letzten zwei Jahren wurden mehr als 15 erfolgreiche Unternehmensprojekte auf Dynatrace durchgeführt.

Bedeutende Erfolgsgeschichten:

-Ein europäischer Tier-1-Digital-TV-Betreiber, der Dynatrace implementiert hat, um die Observability von drei geschäftskritischen, kundenorientierten Anwendungen sowohl im Web als auch mobil zu ermöglichen. Die eingesetzten Technologien und Integrationen umfassen AWS-Services (einschließlich Lambda, ECS und EKS), OSB, Tibco und Salesforce.

-Ein großer globaler Versicherer mit Hauptsitz in Deutschland hat die Dynatrace-Plattform eingeführt, um Observability über die Anwendung für den Policenverkauf zu erhalten. Dazu wurden die am besten geeigneten Monitoring-Methoden identifiziert, Regeln für die Zustandsvalidierung definiert und die Lösung in das Ökosystem des Kunden integriert.

-Ein führender italienischer Betreiber von Energieerzeugungs- und -versorgungsanlagen hat Dynatrace für 50 geschäftskritische Anwendungen implementiert, um End-to-End-Observability zu gewährleisten und MTTI sowie MTTR mithilfe KI-gestützter Antworten zu senken.

„Wir haben eine enge Beziehung zu Dynatrace und eine nachweisliche Erfolgsgeschichte bei der Unterstützung großer Kunden, die die Dynatrace-Plattform eingeführt haben. Da unser Kundenstamm in der DACH-Region schnell wächst, wollen wir die Zusammenarbeit mit Dynatrace für diese Märkte ausbauen“, sagt Massimiliano Mabiglia, International Sales Director bei Moviri. „Wir heben unsere Partnerschaft auf die nächste Stufe, um Tier-1- und Tier-2-Kunden in der DACH-Region bei der Beschaffung, Bereitstellung und Nutzung von Dynatrace zu unterstützen. Mit unseren erstklassigen professionellen Dienstleistungen ermöglichen wir ihnen, den maximalen ROI aus ihrer Investition in die Dynatrace Software Intelligence Platform zu ziehen.“

Über Moviri

Moviri beherrscht die transformativen Technologien, um Unternehmen zu einem nie dagewesenen Maß an Unternehmensleistung zu verhelfen. Moviri konzentriert sein Technologieberatungsangebot auf schwierige technologische Herausforderungen mit großen Auswirkungen auf das Geschäft in den Bereichen Performance Engineering, Cybersicherheit, Analytik und IoT. Die Fachleute von Moviri sind Weltklasse-Experten in der Nutzung von Daten, Software und Erkenntnissen, um Kunden zu helfen, nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Durch die Zusammenarbeit mit einigen der anspruchsvollsten Unternehmenskunden weltweit hat Moviri systematisch branchenführende Softwareunternehmen wie Arduino, Akamas, Cleafy und ContentWise ausgegliedert und in diese investiert. Moviri wurde im Jahr 2000 in Italien gegründet und ist eine multinationale Gruppe mit Kunden in 30 Ländern und Büros in Mailand, Boston, Los Angeles und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.moviri.com/performance-engineering/

Dynatrace

Dynatrace (NYSE: DT) sorgt dafür, dass Software weltweit perfekt funktioniert.Unsere einheitliche Software-Intelligence-Plattform kombiniert breite und tiefe Observability und kontinuierliche Run-Time Application-Security mit den fortschrittlichsten AIOps, um Antworten und intelligente Automatisierung aus Daten in bemerkenswertem Umfang zu liefern. Dies ermöglicht es Unternehmen, den Cloud-Betrieb zu modernisieren und zu automatisieren, Software schneller und sicherer bereitzustellen und makellose digitale Erlebnisse zu gewährleisten. Aus diesem Grund vertrauen die größten Unternehmen der Welt Dynatrace®, um die digitale Transformation zu beschleunigen.

