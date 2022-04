MOXIS im SAP Store

Die Software für elektronische Signaturen MOXIS ist jetzt auch im SAP® Store vertreten. Elektronische Signaturen lassen sich in allen Qualitäten direkt aus SAP Applikationen in Dokumentenworkflows einbinden.

Graz, 28.04.2022 – Die Software für elektronische Signaturen MOXIS ist jetzt auch im SAP® Store vertreten. Elektronische Signaturen lassen sich in allen Qualitäten direkt aus SAP Applikationen in Dokumentenworkflows einbinden. Unternehmen, die mit SAP Lösungen arbeiten, können jede einzelne Funktion der Signaturplattform sofort einsetzen. Die Integration von MOXIS ist bewusst einfach konzipiert, die Plattform ist innerhalb eines Tages einsatzbereit.

Bereits seit 2020 ist es über eine flexible REST-API möglich, elektronische Signaturen mit MOXIS auch in SAP® Anwendungen zu nutzen. MOXIS erfüllt nach erfolgreichem Application Readiness Check jetzt auch die Anforderungen für die Auflistung im SAP Store. Ab sofort kann MOXIS von dort für die Lösung von Signaturprozessen in bestehende Geschäftsprozesse integriert werden. Die einzige Voraussetzung ist eine MOXIS-Instanz in der Cloud oder On Premises.

Zahlreiche Kunden haben die Anforderung, ihre Dokumente direkt aus SAP Anwendungen heraus zu signieren. Deshalb hat XiTrust gemeinsam mit dem SAP Spezialisten CloudDNA eine Standardintegration entwickelt, die einfach zu integrieren ist. „Ziel war es, ein Standardprodukt für elektronische Signaturen in SAP zu entwickeln, das den Aufwand beim Implementieren so gering wie möglich hält“, erläutert Georg Lindsberger, CEO von XiTrust.

MOXIS lässt sich dabei direkt in Systeme wie SAP S/4Hana und SAP SuccessFactors integrieren. Anwender haben Zugriff auf sämtliche Funktionen von MOXIS, zum Beispiel auch die neuen Funktionen, die der Spring Release von MOXIS beinhaltet: Biometrische Signaturen und Form Fields, die die Gestaltung von Signaturdokumenten vereinfachen.

Die Signaturplattform MOXIS ist seit 2014 bei Kunden in ganz Europa im Einsatz. Zu ihnen zählen BMW, voestalpine, UNICEF, die Styria Media Group u.v.m..

Seit 2002 trägt das Softwareunternehmen XiTrust – The eSignature Company – dazu bei, die elektronischen Signaturprozesse seiner Unternehmenskunden aus allen Branchen und dem öffentlichen Sektor sicher zu gestalten. Mit Standorten in Österreich und Deutschland verfolgt XiTrust gemeinsam mit seinen Kunden die Vision einer papierlosen Zukunft.

Als Partner der Bundesdruckerei und Miteigentümer des Vertrauensdiensteanbieters A-Trust deckt XiTrust die komplette Bandbreite elektronischer Signaturen ab. Weltweit nutzt eine Vielzahl namhafter Kunden die Produkte des Unternehmens.

Basierend auf Standardlösungen, fügen sich alle Produkte maßgeschneidert in bestehende IT-Landschaften ein. Das Ergebnis sind medienbruchfreie Geschäftsprozesse und spürbar mehr individuelle Freiheit für alle, die täglich signierte Dokumente in den Unternehmenskreislauf einfügen. XiTrust Secure Technologies kann heute die komplette Nutzungsbandbreite rund um die elektronische Signatur anbieten.

Firmenkontakt

XiTrust Secure Technologies GmbH

Alexandra Nuñez

Grazbachgasse 67

8010 Graz

+43 699 14102018

alexandra.nunez@xitrust.com

https://www.xitrust.com/

Pressekontakt

XiTrust Secure Technologies GmbH

Rafael Winkler

Am Nordpark 1 1

41069 Mönchengladbach

+49 2161 549 99 78

rafael.winkler@xitrust.com

https://www.xitrust.com/