MOZA Racing – Professionelles Sim Racing bei Caseking

Jetzt neu bei Caseking!

Das volle Paket Sim Racing – mit MOZA bei Caseking! Egal ob du auf den ersten Kilometern deiner Sim Racing-Reise bist oder schon länger Bestzeiten in den Asphalt brennst, MOZA hat die richtige Ausrüstung für dich. Vom günstigen Einstieg in das aufregende Thema Direct Drive mit dem R5 Bundle, über modulare Load-Cell Pedale, zur ungeahnt lebensnahen 21 nm Wheelbase mit Quadcore Processing hat MOZA für jeden Fahrertyp das richtige Equipment. Das bemerkenswert präzise Force Feedback, der elegante Quick-Release-Mechanismus, die nahtlos integrierbaren Racing Dashboards und viele weitere durchdachte Features machen Ausrüstung von MOZA Racing dabei zu ersten Wahl für ernsthafte Sim Racer und alle, die es werden wollen.

Jetzt neu bei Caseking!

Lange waren Direct Drive Wheelbases Profi-Fahrern und besonders enthusiastischen Sim Racern vorbehalten. Mittlerweile ist die Technologie so weit entwickelt und erschwinglich geworden, dass der Einstieg für immer mehr Rennspiel und Rennsport-Fans verlockend wird.

Force Feedback im Lenkrad vermittelt beim Fahren eine Vielzahl an Informationen über die Strecke und das Fahrzeug an den Piloten. Die Präzision, Kraft und stufenlose Beweglichkeit einer Direct Drive Wheelbase ist einfacheren auf Riemen und Zahnrädern basierenden Systemen dabei schlicht Klassen überlegen. Für die meisten, die es einmal ausprobiert haben, gibt es danach kein wirkliches zurück mehr.

Mit dem R5 Bundle ermöglich MOZA den Einstieg in diese neue Dimension des Sim Racing zu einem Preis, der noch vor kurzer Zeit absolut unvorstellbar gewesen wäre. Der perfekte Moment um seine persönliche Rennerfahrung auf das nächste Level zu bringen.

Das Bundle enthält eine 5,5 nm Direct Drive Wheelbase, das mit handgeähtem Leder bezogene ES Steering Wheel und ein Set einstellbarer MOZA SR-P Lite Pedale. Ebenfalls dabei, eine Tischklemme und das Zubehörset. Damit hast du schon alles beisammen, was du brauchst um ganz oben mitzufahren und dabei enorm viel Spaß zu haben.

MOZA Racing Equipment Features im Überblick:

Direct Drive Wheelbases in 5,5 nm, 9nm, 16 nm und 21 nm

Überlegenes Quick Release System mit kabelloser Strom und Datenübertragung

Modulares Pedal-System mit hoch moderner Load-Cell Technologie

Ausgefeilte Dashboard Module die jederzeit die wichtigsten Informationen direkt im Blickfeld bereitstellen

Fantastische Bundles für Einsteiger bis Profis

Fein-Tuning per App möglich

Beste Verarbeitung mit hochwertig gefrästem Aluminium und handgenähtem Leder

Wer schon tiefer in der Thematik steckt, weiß umso mehr zu schätzen, was für ein Angebot MOZA hier aufgefahren hat. Das MOZA CRP Load-Cell Pedalset misst den Bremsdruck mit enormer Präzision und begeistert mit der massiven Verarbeitung aus CNC gefrästem Aluminium.

Die Auswahl an Lenkrädern in Rund, D-förmig und Formel passen zu denn Rennwagen deiner Wahl und sorgen für volle Immersion. Sie lassen sich zusätzlich mit Dashboards erweitern oder bringen sie im Fall des MOZA FSR direkt mit, damit dir jederzeit alle relevanten Telemetrie-Daten zur Verfügung stehen, um das Maximum aus jeder Runde herauszuholen.

Die breite Palette an Zubehör ermöglicht die Anpassung an eine Vielzahl verschiedener Einsatzszenarien und Setups. Bau dir dein Cockpit wie es dir am besten gefällt.

Ab sofort eine breite Palette an MOZA Racing Equipment und Zubehör bei Caseking erhältlich! Zum Beispiel das MOZA R5 Direct Drive Racing Set mit allem, was ihr für den Start im Sim Racing braucht für nur 639,90 Euro.

Alle Details zum MOZA Racing Equipment Line-Up findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/moza-launch

Jetzt bei Caseking bestellen!

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00

marketing@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.