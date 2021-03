mr. pixel KG erhält German Web Award 2021

Die Agentur mr. pixel KG in Neumarkt überzeugt mit unverbrauchten Ideen, neuesten Technologien, aktuellem Know-how und Leidenschaft in der Entwicklung von E-Commerce-Lösungen

Da die Agenturlandschaft Deutschlands groß und unübersichtlich ist, bekommen die Branchenriesen oft die meiste Aufmerksamkeit. Aber auch Agenturen mit weniger Mitarbeitern oder solche, die regional verwurzelt sind, leisten großartige Arbeit.

Deswegen haben die Macher der German Web Awards eine Auszeichnung ins Leben gerufen, die auch kleineren, bisher unbekannten Unternehmen eine Plattform bietet. Hier können sie zeigen, dass sie es schaffen, Marken einzigartig zu machen und sich mit der Konkurrenz messen können – und vor allem, dass sie mit ihren besonderen Fähigkeiten einen echten Mehrwert bieten.

Die Jury ist in verschiedenen Kategorien zu überzeugen

Der Award bürgt für eine überzeugende Leistung in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit und schafft branchenweit Vertrauen, Status und Ansehen einer Agentur.

Die Teilnahme läuft in zwei Schritten ab. Als erstes verschafft sich die Jury anhand eines Fragebogens einen Eindruck von der Agentur. Darauf folgt der zweite und entscheidende Schritt: Jetzt vergibt die Jury in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit eine individuelle Punktzahl.

mr. pixel KG kann sich durchsetzen

Dieses Jahr erreichte die Agentur mr. pixel bei den German Web Awards 8,65 Punkte, während der Durchschnitt aktuell bei 6,90 von maximal 10 Punkten liegt. Damit gehört sie zur Spitzengruppe aus über 1.000 Teilnehmern und zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

Eine Agentur, die überzeugt

Die Kernkompetenz von mr. pixel ist die Onlineshop-Entwicklung. mr. pixel unterstützt Kunden, die ihre Produkte online erfolgreich verkaufen möchten, beim Spagat aus Design, Technik, Usability und Conversion-Optimierung mit sämtlichen Optimierungs-Tools aus dem E-Commerce-Repertoire. mr. pixel begleitet seine Kunden vom ersten bis zum letzten Schritt und bietet sowohl Beratung und Strategie als auch Design und technische Implementierung.

Die im letzten Jahr um 15 % gestiegenen Umsätze im E-Commerce bergen für viele Shops sowohl Chancen als auch Risiken. Das größte Risiko besteht vor allem darin, in der überwältigenden Informationsflut unterzugehen. Um das zu vermeiden, kreiert mr. pixel emotionale Einkaufswelten. Mit einem beeindruckenden digitalen Einkaufserlebnis sorgt mr. pixel dafür, dass Besucher zu treuen Kunden werden und gut über den Shop sprechen.

mr. pixel ist eine Digitalagentur mit dem großen Schwerpunkt E-Commerce – der Königsdisziplin aus Marketing und Werbung. Dabei weiß das Team genau: E-Commerce ist individuell, besonders im Bereich B2B. Deshalb bauen sie nicht einfach nur Websites und Onlineshops, sondern beraten strategisch, technisch, grafisch und inhaltlich. Sie fragen ihre Kunden, was sie brauchen. Und vor allem was deren Kunden brauchen. So erschafft das mr. pixel Team ein durchdachtes, digitales Einkaufserlebnis – vom ersten bis zum letzten Schritt der Kundenreise. Als inhabergeführte Agentur punktet mr. pixel seit mehr als 20 Jahren nicht nur durch ein großes Leistungsspektrum, grünes Bewusstsein und 360Grad-Denken, auch die Agenturlage in Neumarkt in der Oberpfalz zwischen Nürnberg, Ingolstadt und Regensburg steht für kurze Wege.

