MrDISC stellt vor: Fitnesstracker mit vielen Funktionen

Der Fitnesstracker „Sunrise“ von MrDISC bietet in Verbindung mit einem Smartphone nützliche Informationen rund um die tägliche persönliche Bewegungsaktivität. Neben der Herzfrequenz, werden Schritte und somit die Distanz also auch die hierfür verbrannten Kalorien angezeigt. In der kostenlosen APP werden vorher persönliche Daten wie z.B. Alter, Größe, Gewicht etc. voreingestellt.

Der Fitnesstracker wird über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, wodurch auf dem Tracker die aktuelle Zeit zu erkennen ist. Neben anderen Funktionen, werden eingehende Anrufe bei Stummschaltung, über eine Vibration des Trackers erkannt.

Zur Auswahl stehen 3 verschiedenfarbige Armbänder. Bereits ab einer Abnahmemenge von 50 Stück bietet MrDISC eine Logogravur auf dem Band an.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

Kontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

info@mrdisc.de

http://www.mrdisc.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.