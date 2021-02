MSS beschleunigt das Einrichten von Artikeldaten mit der führenden Lösung zur Produktdatensyndizierung

Größter Exklusiv-Händler für den Army und Air Force Exchange Service geht Partnerschaft mit Stibo Systems ein

Der amerikanische Herstellervertreter Military Sales & Service Co. (MSS) arbeitet mit Stibo Systems zusammen, um die Produktdaten seiner Kunden schneller an den Army und Air Force Exchange Service (AAFES) zu übermitteln. Dadurch soll der Umsatz gesteigert und der Kundenservice verbessert werden. MSS ist der größte Händler, der exklusiv für AAFES tätig ist. In dieser Rolle sorgt das Unternehmen dafür, dass Army- und Air-Force-Mitglieder auf shopmyexchange.com und in allen weltweiten Army- und Air-Force-Stützpunkten Produkte kaufen können. “Wir wollen, dass die Produkte der Hersteller so schnell wie möglich in den Systemen bei AAFES eingerichtet werden. Je schneller ein Produkt eingerichtet ist, desto schneller ist es im Regal oder auf der Website, und desto mehr Umsatz generiert dies für AAFES und die Hersteller”, sagt Rex Burks, Vice President of Information Systems bei MSS. MSS arbeitet mit Produktherstellern von mehreren Kontinenten zusammen.

Um das Einrichten der Artikel ihrer Kunden zu automatisieren und zu beschleunigen, wird MSS die Product Data Syndication (PDS) Plattform von Stibo Systems nutzen. “Wir waren auf der Suche nach einer Lösung, die problemlos Hunderttausende von Produkten von einer Vielzahl von Markeninhabern aus unterschiedlichen Ländern verarbeiten kann. Und PDS ist ein Werkzeug, das die Zeit für das Einrichten von Artikeln für alle Beteiligten drastisch verkürzt. Darüber hinaus haben wir jetzt stets einen tiefen Einblick in den Einrichtungsstatus der Artikel”, sagt Burks.

“Unsere PDS-Plattform verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung von Produkten erheblich und bietet eine einfache, automatisierte Methode zur Bereitstellung von Daten an die Handelspartner mit einem einheitlichen Prozess, unabhängig vom Zielkanal”, erklärt Willem Van Dijk, Vice President of Strategy, Data Platforms bei Stibo Systems. “PDS hilft Herstellern, über ein größeres Partnernetzwerk zu verkaufen, und bietet Händlern die Möglichkeit, Produktdaten sehr schnell einzubinden”, so Van Dijk.

Über MSS

Military Sales & Service Co. ist ein hoch angesehener Herstellervertreter, der den Army und Air Force Exchange Service bedient. Seit über 50 Jahren wird MSS von seinen Auftraggebern und Kunden für vorbildlichen Vertrieb und Service auf globaler Basis ausgezeichnet. MSS ist der größte Herstellervertreter in diesem Handelsbereich mit Mitarbeitern auf allen bedeutenden Militärstützpunkten weltweit. Größe und Stärke – gepaart mit bereichsspezifischem Marketing-Personal – ermöglichen es MSS, sich klar auf die Bedürfnisse der Hersteller in der jeweiligen Kategorie zu konzentrieren. Der Hauptsitz von MSS befindet sich in Dallas, Texas. Mehr unter mssco.com.

Stibo Systems, das Stammdatenverwaltungsunternehmen, ermöglicht seinen Kunden Datentransparenz. Unsere Lösungen sind die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen auf der ganzen Welt, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten freigesetzt haben. Wir versetzen sie in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine wesentliche Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. Dadurch erhalten die Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen – eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten -, damit sie fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen können. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark. Mehr unter www.stibosystems.com/de/

