MTC.network GmbH revolutioniert virtuelle Telefonanlagen

Ihre virtuelle Telefonanlage ohne Einrichtungskosten und mit vor Ort Service in Aachen, Düsseldorf, Köln, Dortmund, Essen, Duisburg und viele mehr…

Aachen, der 31.05.2023 – MTC.network GmbH, das aufstrebende IT-Startup mit Sitz in Aachen, sorgt für Aufsehen auf dem Markt der Geschäftskommunikation. Mit ihrer bahnbrechenden virtuellen Telefonanlage setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Unter dem Motto „Gehen Sie den entscheidenden Schritt nach vorne und investieren Sie in Ihre Unternehmenszukunft“ bietet MTC.network GmbH jungen bis mittelständigen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Kommunikationsabläufe einfacher, schneller und kostengünstiger zu automatisieren.

Kraftvolle Funktionen für moderne Unternehmen:

Die virtuelle Telefonanlage von MTC.network GmbH eröffnet Unternehmen ungeahnte Möglichkeiten. Mit 100 fortlaufenden Festnetznummern ermöglicht sie eine professionelle Kommunikation und erlaubt es dem Team, weltweit mit der eigenen Festnetznummer zu telefonieren. Die hochverschlüsselte Chat-Funktion gewährleistet eine sichere textbasierte Kommunikation unter den Teammitgliedern, wobei die Datenschutzkonformität vollständig gewährleistet ist.

Unschlagbare Vorteile:

Die Virtuelle Telefonanlage von MTC.network bietet zahlreiche Vorteile, die speziell auf die Bedürfnisse junger bis mittelständiger Unternehmen zugeschnitten ist. Mit einem attraktiven Preis ab 69 EUR pro Monat ist sie das derzeit günstigste Angebot auf dem Markt. Unternehmen erhalten bis zu 100 fortlaufende Festnetznummern, die ihre regionale Präsenz stärkt und Vertrauen bei Kunden aufbaut. Die 3CX-App ermöglicht eine weltweite Erreichbarkeit über Smartphones und Computer, während die integrierte Chat-Funktion eine datenschutzkonforme textbasierte Kommunikation gewährleistet. Darüber hinaus können mit der Virtuellen Telefonanlage bis zu 30 Anrufe gleichzeitig bearbeitet werden, was eine hohe Erreichbarkeit sicherstellt und Engpässe vermeidet.

Umfassende Systemfunktionen für optimale Kommunikation:

Die Virtuelle Telefonanlage von MTC.network bietet weit mehr als nur Anrufweiterleitungen. Unternehmen können von fortschrittlichen Funktionen wie Hotdesking profitieren, bei dem Mitarbeiter flexibel an verschiedenen Arbeitsplätzen arbeiten können. Darüber hinaus ermöglichen uhrzeitabhängige Weiterleitungen und eine Menüansage mit Weiterleitungen je nach Tastendruck eine maßgeschneiderte und professionelle Kommunikation. Die Experten von MTC.network übernehmen die gesamte Hosting-, Konfigurations- und Wartungsarbeit der virtuellen Telefonanlage ohne zusätzliche Einrichtungskosten. Eine schnelle Einrichtung innerhalb von nur drei Tagen und eine kostenlose Schulung vor Ort sorgen dafür, dass Unternehmen schnell und problemlos von den Vorteilen der Telefonanlage profitieren können.

VOIP-Kompatibilität für sichere und schnelle Kommunikation:

MTC.network geht noch einen Schritt weiter und bietet die Konfiguration von VOIP-Telefonen an jedem Arbeitsplatz. Damit ermöglicht das Unternehmen sichere und schnelle Kommunikation mit höchstem Komfort. Durch die Verwendung modernster Technologie wird eine nahtlose Integration der Telefonanlage in die bestehende Infrastruktur gewährleistet.

Fazit:

MTC.network revolutioniert die Geschäftskommunikation für junge bis mittelständige Unternehmen mit ihrer innovativen virtuellen Telefonanlage. Die Virtuelle Telefonanlage bietet umfassende Funktionen wie Hotdesking, Menüansagen mit Weiterleitungen je nach Tastendruck und eine sichere textbasierte Kommunikation. Mit einem unschlagbaren Preis, schneller Einrichtung ohne zusätzliche Kosten und umfassendem Support ist MTC.network der ideale Partner, um die Unternehmenszukunft mit einer modernen Kommunikationslösung zu gestalten. Investieren Sie in Ihr Unternehmen und gehen Sie den entscheidenden Schritt nach vorne mit www.mtc-network.de

Kontakt

MTC.network GmbH

Phillip Creon

Jülicherstr. 68

52070 Aachen

0241 9138 8300



https://mtc-network.de

