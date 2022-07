MTI Jahresveranstaltung und Floßfahrt erstmals nach drei Jahren Pause wieder durchgeführt

Wiesbaden, 19. Juli 2022 – Am 13. und 14. Juli 2022 hat MTI Technology zusätzlich zu den regelmäßigen Online-Veranstaltungen erstmals nach den pandemiebedingten Einschränkungen wieder seine über viele Jahre hinweg erfolgreiche Kunden- und Partnerveranstaltung ins Leben gerufen. Das Event ging über zwei Tage: Am 13. Juli fand ein Workshop mit dem Thema „Backup versus Lösegeld“ bei Quantum statt. Am Folgetag lud MTI Technology traditionell zur Isar-Floßfahrt ein.

Der gemeinsame Workshop mit Quantum mit dem Titel „Backup versus Lösegeld“ widmete sich dem Schutz von Daten vor Cyberangriffen. Nach der Begrüßung durch Lorenz Hornfeck, Sales Director Deutschland bei MTI, stellte Thomas Fritze, Senior Account Manager South Germany bei MTI das Thema Ransomware-Schutz mit Dell Cyber-Recovery vor. Die Präsentation der Möglichkeiten des Ransomware-Schutzes mit Strategien und Lösungen von Quantum übernahm Bernhard Koelbl, Presales Systems Engineer bei Quantum mit anschließender Führung durch das Quantum Democenter.

Die traditionelle MTI Isar-Floßfahrt startete am Morgen des 14. Juli in Wolfratshausen. Tiefgehende „Flussgespräche“ zwischen MTI und den Teilnehmern wurden mit einer bayerischen Brotzeit abgerundet.

Die MTI Technology GmbH ( http://de.mti.com) ist spezialisiert auf die Planung, Umsetzung und Betreuung hochverfügbarer und sicherer Datacenter-Infrastrukturen. Besonders Managed Services rund um die Themen Storage, Backup, Cloud und Cyber-/IT-Security stehen im Mittelpunkt des 1988 gegründeten IT-Systemhauses. Durch enge Partnerschaften mit führenden Herstellern stellt MTI ein Portfolio zukunftssicherer Lösungen zur Verfügung. Als Teil der Ricoh-Konzernfamilie bietet MTI mit seinen eigenen Servicemitarbeitern einen 24/7-Business-Support – 100 Prozent Made-in-Germany. Mehr als 1.800 Kunden aller Branchen vertrauen auf die Expertise von MTI zur Speicherung, zum Schutz und zur Sicherung von Daten oder anderer geschäftsrelevanter Anwendungen.

