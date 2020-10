Mückengitter, Fliegengitter, Insektenschutz – 10 % Rabatt

Winteraktion – Insektenschutzgitter – 10 % Rabatt – 1. Nov. 2020 bis 28. Feb. 2021

Mückengitter – 10 % Rabatt – Winteraktion bis 28. Februar 2021

Mückengitter mit 10 % Rabatt? Profitieren Sie von unserer Winteraktion vom 1. November 2020 bis 28. Februar 2021. Die Aktion umfasst unser gesamtes Sortiment an Mücken- und Insektenschutzgitter für Fenster und Türen, selbstverständlich inkl. Ausmessen vor Ort und professioneller Montage.

Beim Insektenschutz für Fenster bieten wir ein umfassendes Sortiment; Vom Spannrahmen über Dreh- und Pendelfenster bis zu Rollos für Fenster und Dachfenster.

Auch beim Insektenschutz für Türen offerieren wir vollkommenen Schutz mit unserem Sortiment von Drehtüren über Pendeltüren, Plissees und Schiebeanlagen bis zu Rollos und Elektrorollos.

Jetzt kontaktieren und von 10 % Winterrabatt profitieren – 3x in Ihrer Nähe:

9652 Neu St. Johann, Tel 071 912 31 10

6576 Gerra, Tel 071 912 31 10

FL-9487 Bendern, Tel +423 230 31 10

E-Mail: bb-ins.ch

Die BBinsektenschutz GmbH bietet vielseitige Formen von Insektenschutzvorrichtungen an. Wir sind kompetent, schnell, preiswert und garantieren eine kostenlose und unverbindliche Beratung vor Ort.

Von Rollos und Spannrahmen bis zu Schiebeanlagen für Fenster und Türen – die BBinsektenschutz GmbH bietet marktführende Produkte in über 250 Varianten an.

Firmenkontakt

bb insektenschutz GmbH – Fliegengitter, Insektenschutzgitter für Fenster & Tür, Lichtschachtabdeckun

Bruno Bösch

Toggenburgerstrasse 30

9652 Nesslau-Krummenau

+41 71 912 31 10

info@bb-ins.ch

https://www.bb-ins.ch

