Münchner Digitalagentur asioso erhält Arbeitgeber-Auszeichnung

Wie zufrieden sind Mitarbeitende in einem agilen, innovativen und stark auf Eigenverantwortung setzenden Arbeitsumfeld? Wenn es mit einer werteorientierten Unternehmenskultur verbunden wird, ist es Gewinn für Beschäftigte und Management gleichermaßen. Das beweist die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber, die jetzt der Münchner Digitalagentur asioso verliehen wurde. Denn sowohl in der Kategorie “Internes Unternehmertum” als auch im Bereich “Kultur und Kommunikation” vergaben die asioso-Teams Bestnoten für ihren Arbeitgeber.

“Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, denn jeder einzelne Mitarbeitende prägt unser Unternehmen – nach innen genauso wie nach außen in der Kundenbeziehung,” beschreiben die beiden asioso-Gründer Nico Rehmann und Goran Stefanovic die Unternehmensphilosophie. “Deshalb gewähren wir unseren Mitarbeitenden ein Höchstmaß an Freiheiten und sie genießen sehr viel Vertrauen.”

So arbeiten die Beschäftigten in München und der Niederlassung Bielefeld in agilen Teams, die selbstbestimmt ihren Arbeitsalltag strukturieren – dabei ermuntert die Geschäftsführung jeden Mitarbeitenden, Verantwortung zu übernehmen, “auch Fehlentscheidungen sind bei uns erlaubt”, berichtet Nico Rehmann. “Denn nur wer Scheitern in Kauf nimmt, kann sich weiterentwickeln.”

Parallel zur Eigenverantwortlichkeit setzt der Spezialist für digitales Marketing auf eine individuelle Weiterbildung: “Um die Mitarbeitenden optimal zu fördern, besprechen wir im Dialog mit den Beschäftigten, welche Programme oder Schulungsangebote sie in ihrer Karriere weiterbringen”, erklärt Nico Rehmann, der auch als Hochschuldozent tätig ist.

Und noch ein weiteres Engagement des asioso-Managements sorgt für eine hohe Zufriedenheit: “Wir engagieren uns für Klimaschutz und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung”, schildern Nico Rehmann und Goran Stefanovic, “denn in unserem Unternehmen sind Nachhaltigkeit, Respekt, Vertrauen und Verantwortung zentrale Unternehmenswerte”. Das bedeutet, dass ein Teil des Unternehmensgewinns in Umwelt- und Sozialprojekte fließt, darunter beispielsweise der Aufbau einer Bibliothek in Bangladesch für Kinder und Jugendliche oder die Wiederaufforstung des Regenwaldes in Papua-Neuguinea.

Mitarbeiterfeedback ist in Krisenzeiten sinnvoll

Mitarbeiterbefragungen auch während der Corona-Zeit durchzuführen, ist für das “Top Job”-Team ein Anliegen. “Unsere Studien belegen, dass auch – und vor allem – in Krisenzeiten gute Arbeitgeber wissen sollten, wie es um das Arbeitsklima in ihrem Hause bestellt ist”, berichtet Prof. Dr. Heike Bruch, Leiterin des Instituts für Führung und Personalmanagement an der Universität St. Gallen. “Denn ein qualifiziertes Feedback der Mitarbeitenden ist die Basis für eine starke, krisenresiliente Unternehmenskultur.”

Die ausgezeichneten Unternehmen dürfen nun für die nächsten zwei Jahre das “Top Job”-Siegel tragen. 57 Prozent der Arbeitgeber sind Familienunternehmen. Von den ausgezeichneten Arbeitgebern sind 37 Prozent nationale und 5 Prozent Weltmarktführer. Im Durchschnitt beschäftigen die Unternehmen 272 Mitarbeiter und die Frauenquote in Führungspositionen liegt im Schnitt bei 23 Prozent. Alle ausgezeichneten Unternehmen sind auf www.topjob.de zu finden.

Das Arbeitgeber-Programm “Top Job”

Mit “Top Job” arbeiten mittelständische Unternehmen an ihren Qualitäten als Arbeitgeber. Das Siegel macht ihre Attraktivität für Bewerber sichtbar. Basis für die Auszeichnung ist eine umfangreiche Mitarbeiter- und Managementbefragung. Sie wird organisiert von der zeag GmbH, Zentrum für Arbeitgeberattraktivität, mit Sitz in Konstanz am Bodensee. Die wissenschaftliche Leitung des Benchmarkings liegt in den Händen von Prof. Dr. Heike Bruch und ihrem Team vom Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen. Schirmherr des Projekts ist Sigmar Gabriel.

Der Organisator: zeag GmbH I Zentrum für Arbeitgeberattraktivität

Unter dem Dach des Zentrums für Arbeitgeberattraktivität fasst die zeag GmbH die beiden Benchmark-Projekte “Top Job” und “Ethics in Business” thematisch zusammen. zeag begleitet damit mittelständische Unternehmen, die auf den Gebieten Personalmanagement und unternehmerische Gesellschaftsverantwortung bereits Herausragendes leisten oder mittelfristig leisten möchten.

asioso ( www.asioso.com) ist eine Digitalagentur mit Sitz in München. Wir zeichnen uns durch unser strategisches und fachliches Wissen aus. Kombiniert mit kreativer Kompetenz und technologischer Expertise sind das unsere Erfolgsfaktoren!

Unsere Mission ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Botschaften sowohl emotional als auch funktional an ihre Kunden zu übermitteln. Durch unsere Ideen stärken wir Marken und begeistern deren Kunden.

Wir verfügen über eine langjährige Expertise im digitalen Business und über international anerkannte Projektmanagement- und Führungszertifizierungen.

Neben dem Hauptsitz in München ist asioso noch in Bielefeld vertreten. asioso hat langjährige und erfolgreiche Partnerschaften zu e-Spirit, Pimcore, CELUM und Censhare.

