Mundschutz oder Schutzmaske bedrucken lassen

Masken individuell bei Drumox.de bedrucken lassen

Die Corona-Pandemie hat Deutschland und die Welt weiterhin im Griff und das wird sich in nächster Zukunft auch nicht ändern. Um die Infektionszahlen so gut es geht im Zaum zu halten, ist unter anderem der Mundschutz immer noch eines der wichtigsten Mittel. Mit ihm sind Kontakte zumindest in kleinen Kreisen auch in den wahrscheinlich schwierigen Herbst- und Wintermonaten möglich. Der daher ständige Begleiter muss allerdings nicht ähnlich trist daherkommen, wie die Zeiten selbst. Er kann ganz persönlich ausfallen, einen eigenen modischen Style aufweisen oder aber für Geschäftsleute eine ausgesprochen interessante Werbefläche bieten. Bei drumox.de kann jeder seine individuelle Maske selbst gestalten und in Kleinstauflage oder in größeren Mengen gestalten und bedrucken lassen. Wie die Schutzmaske, die zum Bedrucken geordert wird, aussehen soll, bleibt jedem Interessenten natürlich selbst überlassen. Wer für private Zwecke einfach eine Maske sucht, die nicht jeder trägt, wird vielleicht schon im breiten Sortiment an vorgeschlagenen Layouts fündig. Für den privaten Bereich sind aber auch ganz eigene Motive und selbst gestaltete Motive möglich, mit denen die Schutzmaske bedrucken lässt. Im einfachsten Fall besonders wertgeschätzte Fotos, im aufwändigeren Fall selbst kreierte Muster, Slogans oder Grafiken. Die Gestaltung kann wahlweise mit eigenen Mitteln erfolgen oder direkt bei drumox.de im dafür vorgesehenen Designer. Das Ergebnis ist in beiden Fällen eine perfekte gestaltete Maske aus hochwertiger Baumwolle, die allein wegen ihrer Qualität zum längerfristigen Begleiter wird. Sie kann mit einer einfachen Maschinenwäsche bei 60 Grad immer wieder hygienisch auf ihren Ausgangszustand gesetzt werden. Die Maske selbst und die praktischen Gummischlaufen behalten ihre Form, der Druck behält lange Zeit seine intensiven Farben.

Wer sich seine eigene Schutzmaske bedrucken lassen möchte, tut nebenbei auch noch etwas für die Umwelt, denn durch die Wiederverwendbarkeit werden zig Einwegmasken eingespart, die den Müllberg derzeit unnötig anwachsen lassen.

Besonders interessant ist das Bedrucken eines Mundschutzes für kleine und größere Unternehmen, die auf der Suche nach interessanten, effektiven und preiswerten Werbemöglichkeiten sind. Bedruckte Schutzmasken sind ein Werbebanner, das bislang nicht erreicht ist und seinesgleichen sucht. Wann konnte man früher schon Werbung in einem Sichtbereich platzieren, der einer der natürlichsten und häufigsten überhaupt ist. Ins Gesicht schaut man den Menschen, ob nun mit oder ohne Maske. Wer seinen Mundschutz werbeaktiv bedrucken lässt und die Schutzmasken aktiv verteilt, profitiert von einer höchst attraktiven Werbefläche, die selbst nichts kostet. Kostenlos als Werbegeschenk verteilt, werden solche Schutzmasken mit größter Freude angenommen und arbeiten ab diesem Moment nur noch für den Unternehmer. Das Firmenlogo ist hier natürlich das Motiv der Wahl, um eine solche Schutzmaske sinnvoll zu bedrucken. Ein lockerer Slogan sorgt für noch mehr Eyecatcher-Qualität. Und die Ergänzung um eine Internetadresse wird viele freiwillige oder zufällige Betrachter dazu bewegen, sich aktiv mit dem werbenden Unternehmen zu befassen.

