MUNDUS VINI Sonderpreise für alkoholfreie Weine von BÄHR

Wein – alkoholfrei und ausgezeichnet: Sonderauszeichnung bei MUNDUS VINI für die Bähr Pfalztraube GmbH als bester Erzeuger von alkoholfreien Weinen.

Die alkoholfrei-Spezialisten aus Neustadt erhalten bei der internationalen Weinverkostung von MUNDUS VINI insgesamt sieben Medaillen für ihre Produkte sowie zwei Sonderpreise als für den besten alkoholfreien Rose-Secco und als bester Erzeuger von alkoholfreien Weinen.

+++Neustadt an der Weinstraße, 14. März 2023+++ Beim international renommierten Wettbewerb „MUNDUS VINI“ des Weinfachverlags Meininger konnten die Geschwister Jochen und Alexander Bähr von der Bähr Pfalztraube GmbH insgesamt sieben Gold- und Silbermedaillen erzielen. Aufgrund der herausragenden Gesamtleistung wurde auch ein Sonderpreis für den besten Erzeuger an die alkoholfrei-Spezialisten von der Weinstraße verliehen. Ebenso stellten sie mit Ihrem VITISECCO ROSe den „Best of Show“ in der Kategorie „Sparkling Rose“.

Zum ersten Mal fand im Rahmen der MUNDUS VINI Frühjahrsverkostung 2023 die Verkostung von alkoholfreien Weinen statt. 187 Weine wurden insgesamt verkostet, die besten wurden mit 21 Gold- und 54 Silbermedaillen auszeichnet.

Die einhellige Meinung der speziell für diesen Wettbewerb zusammengestellten Expertenjury: die Qualitäten haben sich durch die Bank hinweg spürbar verbessert, es gibt zahlreiche mehr als empfehlenswerte Weine in diesem Segment und einige, die eine hervorragende Qualität ins Glas bringen.

Nach der „besten Kollektion“ bei der Verkostung der Weinwirtschaft und einer in 2022 wiederholt erzielten AWC-Sternebewertung für das Neustadter Unternehmen ist das die inzwischen neunte Auszeichnung für den Qualitätspionier im alkoholfrei-Segment seit 2019. Insgesamt haben die Produkte aus dem Hause Bähr bei verschiedenen Verkostungen schon weit über 100 Auszeichnungen erzielt, an denen der Verbraucher klar erkennt, daß es sich nachweislich um geschmacklich empfehlenswerte Genussgetränke handelt.

„Die enge Zusammenarbeit mit den Forschenden beim DLR Rheinpfalz direkt hier in Mußbach ist ein Pfeiler unseres Erfolgs bei der Verbesserung der Produktqualität. Unser Ziel ist und bleibt die Qualitätsführerschaft bei alkoholfreien Weinen“, so Alexander Bähr, einer der beiden Gesellschafter- Geschäftsführer. Diese enge Zusammenarbeit von Forschung und Praxis ist ein Glücksfall für das Unternehmen und soll in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Die Ergebnisse der aktiven Mitarbeit an den aktuellen Projekten zur Verbesserung der sensorischen Eigenschaften der entalkoholisierten Weine werden auch bei der künftigen Produktion berücksichtigt.

Die Verleihung der Sonderpreise findet auf der Düsseldorfer Weinfachmesse ProWein “ im Rahmen der neuen „World of Zero“ statt am Stand des Meininger-Fachverlages aus Neustadt.

Über die BÄHR Pfalztraube GmbH – !alkoholfrei & ausgezeichnet

Die Bähr Pfalztraube GmbH wurde 2014 als Produktionsgesellschaft für alkoholfreie Weine und Seccos aus der Tafeltraubenproduktion der beiden Geschäftsführer Jochen und Alexander Bähr heraus gegründet. Ziel der Geschwister ist es, mit ihren Genussprodukten, Qualitätsführer bei alkoholfreien Weinen und alkoholfreien Wein-Seccos zu werden. 2016 wurden die Seccolinien „VITISECCO“ (Secco aus alkoholfreiem Qualitätswein) und „JUICECCO“ (Secco aus Traubensaft) entwickelt. Alkoholfreie Weine werden unter dem Markennamen „VINOPUR“ vertrieben. Außerdem wurde die „Bährenglut“ (alkoholfreier „Glühwein“ mit verschiedenen Aromatisierungen) auf den Markt gebracht. Die Unternehmer sehen sich der bis ins 18 Jahrhundert zurückreichende Familien-Weinbautradition verpflichtet und interpretieren diese mit höchsten Qualitätsansprüchen neu. Sie haben sich auf die Herstellung von Spitzenprodukten aus alkoholfreiem Wein spezialisiert. Mit ihren alkoholfreien Produkten konnten mittlerweile weit mehr als 100 Prämierungen u.a. bei der DLG und ähnlichen Tests und Vergleichen erzielt werden.

Weitere Informationen zu BÄHR -Wein alkoholfrei genießen- erhalten Sie unter www.baehr-alkoholfrei.de

