Musik im Bad – Ihre Badewanne als Klangkörper

Wellness und Entspannung auf höchstem Niveau im Badezimmer

Unser Badstudio Eschborn ist als Fachbetrieb für den Bau und die Renovierung von Badezimmern etabliert. Mit unserem Konzept der Badewanne als Klangkörper wird das Bad zum Homespa.

Im Schaumbad entspannen und dabei das Lieblingslied, sanftes Meeresrauschen oder den Lieblingsradiosender hören? Das System bedient sich einer Bluetooth-Verbindung und kann somit aus jeder bluetooth-fähigen Quelle schöpfen. Die Installation ist unkompliziert, das Ergebnis überzeugt.

Breites Klangspektrum als Wellness-Booster

„Seit ich in der Badewanne Musik in dieser Qualität hören kann, kann ich maximal entspannen“. Solche Kundenfeedbacks freuen uns als Badspezialisten natürlich besonders, denn Bäder sind unsere Leidenschaft. Als Badstudio in Eschborn sind wir überregional tätig.

Der Trend zu einem Rückzugsort in den eigenen vier Wänden und zum Wellnessbad ist ungebrochen, denn das Eigenheim oder die Wohnung bilden oft den Lebensmittelpunkt, den individuellen Rückzugsort. Das Badezimmer hat sich stark entwickelt, weg von der funktionellen Nasszelle hin zum Wellnessbereich. Wir bieten unseren Kunden Badausstattung auf exzeptionellem Niveau.

Die Badewanne in einen Klangkörper zu verwandeln, ist eine unserer meistgefragten Dienstleistungen. Das Musikerlebnis ist mit einem Radio oder Lautsprecher im Badezimmer nicht zu vergleichen, denn unser System macht Musik fühlbar. Das Surround-System verfügt über mehrere Lautsprecher, die die Badewanne von verschiedenen Seiten beschallen. So wird nicht nur im warmen Schaumbad gebadet, sondern gleichzeitig auch in der Musik.

Ganz nach Bedarf kann Musik individuell abgespielt werden. Über die Bluetooth-Verbindung können Radio, Smartphone oder Tablet als Quelle dienen. Musik an und genießen – so einfach war Entspannung noch nie!

Für jedes Bad geeignet

Die Lieblingsoper? Meditative Klänge? Der Radiosender der Wahl? Das neueste Album der Lieblingsband? Der persönliche Musikgeschmack ist so individuell wie wir Menschen selbst. Eines aber haben wir alle gemeinsam: Musik kann unsere Stimmung nachhaltig verbessern.

Mit der Badewanne als Klangkörper kann der Körper wunderbar entspannen und den Alltagsstress hinter sich lassen. Die Bedienung ist intuitiv und zuverlässig. Das System lässt sich in jede Wanne perfekt integrieren.

So kann die Musik im Zuge eines Neubaus, aber auch bei einer Renovierung problemlos Teil des Badezimmers werden. Natürlich ist es auch möglich, das Klangerlebnis ohne weitere bauliche Maßnahmen zu integrieren. In Kombination mit unserer Farb- und Lichtberatung entstehen einzigartige Badezimmer. Funktionell durchdacht und optisch ein Highlight, wird das Bad schnell zum Lieblingsort im Haus.

Wir verwandeln Badezimmer

Ob Neubau oder Renovierung: Als Fachbetrieb für alles rund ums Bad unterstützen wir unsere Kunden bei jeglicher Planung. Vom neuen Waschbecken bis zum Luxusbad realisieren wir Kundenwünsche zuverlässig. Unser Preis-Leistungsniveau ist fair und transparent. Die beste Werbung für unseren Betrieb ist unser Ruf als Spezialist für exklusive Badezimmergestaltung.

Wir bieten:

– Badrenovierung

– 3D-Badplanung

– Farbberatung

– Lichtberatung

– Musik Sound Klang

– Wellness

– und vieles mehr

Als Spezialist für Badezimmerausstattung zählt das Badstudio Bender in Eschborn zu den lokalen Größen. Innovation und Nachhaltigkeit gehören zu den übergeordneten Werten des renommierten Fachbetriebs.

Unser Anspruch ist es das für Sie beste Bad zu bauen.Deshalb sind für uns individuelle Beratung und detaillierte Planung wichtige Schritte zu Ihrem Traumbad.

Auf unserer Webseite erfahren Sie was wir für Sie dabei tun können.

