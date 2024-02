Musik-Konzert oder -Tournee finanziell erfolgreich planen

Eine eigene erfolgreiche Tournee oder ein Konzert zu organisieren, bedarf einer guten Vorbereitung der durchführenden Künstler und Musikschaffenden. Denn damit heben Künstler ihre musikalische Reise auf die nächste Stufe! In der aufregenden Welt einer Musikkonzert-Tournee ist ein solider Finanzplan der Schlüssel zum Erfolg. Hinter den glitzernden Lichtern und den begeisterten Fans verbirgt sich eine komplexe Logistik, die sorgfältige Planung erfordert. Von der Auswahl der Tourdaten über Sponsoren und Förderungen bis zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität gibt es zahlreiche Fallstricke zu beachten.

Bevor Musikschaffende und Künstler sich auf die Durchführung von Konzert oder Tournee einlassen, ist die Durchführbarkeit sorgfältig abzuwägen. Führen Sie eine gründliche Analyse der Kosten, Investitionen und potenziellen Einnahmen durch. Ein solider Finanzplan, wie der vom VDMplus angebotene „Finanzplaner für Veranstaltungen und Tourneen“ in Form einer Excel-Tabelle, ermöglicht es, finanzielle Aspekte transparent zu betrachten und Risiken zu minimieren. Nur nach einer umfassenden Bewertung ist das Risiko einer Veranstaltungsdurchführung egal ob Event, Konzert oder eine ganze Tournee vertretbar. Nur eine detailierte Planung gewährleistet, dass ein Musik-Projekt künstlerisch und wirtschaftlich erfolgreich ist.

Der Verband Deutscher Musikschaffender (VDMplus) ist ein wertvoller Partner für Künstler und Musikschaffende. Die exklusive Mitgliedschaft mit persönlicher Beratung bietet Zugang zu einem speziell entwickelten „Finanzplaner für Veranstaltungen und Tourneen“. Dieses unverzichtbare Werkzeug hilft, Ausgaben zu kontrollieren und potenzielle finanzielle Risiken zu minimieren.

„Damit unsere Mitglieder einen leichten Einstieg in die Veranstaltungsplanung bekommen besprechen wir die einzelnen Posten des Finanzplans und helfen beim Ausfüllen der Tabellenfelder“, erklärt Udo Starkens, Generalmanager des Branchenverbandes.

Mit einer klaren Übersicht über alle Kosten und Einnahmen setzen Sie Ziele realistisch und verwalten Sie Ressourcen effektiv. Als Mitglied des VDMplus profitieren Musikschaffende und Künstler von diesem unschätzbaren Instrument. Heben Sie Ihre Tournee und ihre Karriere auf die nächste Ebene.

„Der VDMplus Finanzplaner bietet eine solide Grundlage für die finanzielle Planung einer Tournee und hilft mit der klaren Gliederung in Sachausgaben, Personalausgaben, Investitionen, Gemeinkosten und den diversen Posten barer Einnahmen sowie unbarer Leistungen bei der Beantragung von Fördergeldern.“, ergänzt Starkens.

Viele Förderprogramme verlangen detaillierte Finanzpläne als Teil des Antragsprozesses, und mit dem Finanzplaner des VDMplus sind Musikschaffende bestens vorbereitet. Bereiten Sie sich gut vor, um Ihre Träume zu verwirklichen und ein Publikum in Deutschland oder auf der ganzen Welt zu begeistern. Eine Mitgliedschaft im VDMplus ist ein wichtiger Baustein. Besuchen Sie die Website www.vdmplus.de, um mehr Über den Musikbranchenverband zu erfahren.

Der Verband Deutscher Musikschaffender (VDMplus.de) ist ein Zusammenschluss von Plattenfirmen, Produzenten, Musikverlagen, Komponisten, Textdichtern, Musikern, Managern, Künstlern und vertritt seit 1974 die Interessen Musikschaffender in Deutschland. Seit Jahrzehnten gründen und betreiben, an der Musikwirtschaft interessierte Künstler, Urheber und Musiker, durch das Coaching der VDMplus-Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen, erfolgreich Musikverlage und Musiklabel. VDMplus-Mitglieder lernen das Business von der einfachsten Promotionarbeit bis hin zu komplizierten Vertragsausarbeitungen kennen. Ein umfassender Einblick für Neugründer und Profis über die Hintergründe in der Musikbranche ist eines der Kernthemen im VDMplus.

