Musik und Spaß beim Kinderkonzert mit bofrost*

Verbindende Momente im Sonderpädagogischen Förderzentrum München Süd-Ost

München, im Oktober 2022 – Als die Musiker von mini.musik zum Start des Kinderkonzerts das Eröffnungslied „Matze hat ’ne Tatze“ anstimmen, sind die 90 Kinder aus der ersten und zweiten Klasse des Sonderpädagogischen Förderzentrums München Süd-Ost, Neuperlach (SFZ) mit vollem Einsatz dabei. Begeistert lauschen sie der jazzigen Musik und beobachten gespannt, was vor ihnen auf der Bühne passiert. Sie grooven mit, tanzen und singen mit einem lautstarken „Miau“ den Refrain des Titelsongs mit. Empathisch und humorvoll ziehen die fünf Musiker um das Moderatoren-Team Uta Sailer und Alex Naumann die Kleinen in ihren Bann und erzählen die wunderbare Geschichte des Katers Matze mit der blauen Zaubertatze, der sich aufmacht, die Welt nach einem Schatz zu erkunden und dabei tierische Freundschaften schließt – etwa mit dem Bossabär, dem Swinguru und Leo Lässig.

Das Kinderkonzert ist Teil des Spendenengagements von bofrost* zugunsten der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“, das in diesem Jahr unter dem Motto #einfachinspirierend steht. Die Idee des Konzerts: den Kindern Inspiration, Spaß und Lebensfreude zu schenken. „Vor dem Konzert waren unsere Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2 ganz gespannt auf das, was sie erwartet. Wir freuen uns sehr, dass bofrost* das Kinderkonzert hier bei uns im SFZ organisiert hat. Musik verbindet einfach – die Musiker auf der Bühne und die Kinder, die gemeinschaftlich die Musik erleben. Im Anschluss noch die Instrumente auszuprobieren, war für viele Kinder ein echtes Highlight und ihr erster Kontakt mit einem Instrument“, sagt Nadja Rehfueß-de Rie, Konrektorin des SFZ München Süd-Ost, Neuperlach. Zum Abschluss des Konzerts konnten die Kinder alle Instrumente ausprobieren und anschließend den Schultag mit einem leckeren Eis aus der nächstliegenden bofrost*Niederlassung in Anzing ausklingen lassen.

bofrost*Spendenengagement 2022: #einfachinspirierend

Seit seiner Gründung engagiert sich bofrost* als Familienunternehmen für Kinder und Jugendliche und ist seit 2016 offizieller Partner der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“. Unter dem Hashtag #einfachinspiriend stehen im Zentrum des diesjährigen bofrost*Spendenengagements verschiedenste Events und Aktionen für die Kleinsten unter uns, um gerade ihnen in diesen bewegten Zeiten eine Freude zu bereiten und ihren Alltag mit bunten Farben, fröhlicher Musik und inspirierenden Erlebnissen zu füllen.

Mitmachen und Miteinander Gutes tun

Noch bis zur Spendenübergabe beim 27. RTL-Spendenmarathon sammelt bofrost* zusammen mit seinen Kundinnen und Kunden, seinen Mitarbeitenden und seiner Online-Community Spenden für Kinder und Jugendliche in Not. Hauptbestandteil des bofrost*Spendenengagements ist der Verkauf von Spendenprodukten, wie dem bofrost*Genießer-Kalender. Daneben kann jeder auch über Social Media soziales Engagement zeigen und getreu dem Motto „Miteinander Gutes tun“ an der Aktion mitmachen. So fließt für jede Interaktion auf die Posts von bofrost* und der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ unter dem Hashtag #einfachinspirierend – sei es ein Like, Share oder Kommentar – je 1 Euro in den Spendentopf.

Sonderpädagogisches Förderzentrum München Süd-Ost

Das Sonderpädagogische Förderzentrum München Süd-Ost (SFZ) ist eine Angebotsschule für Kinder und Jugendliche ab der Vorschule bis zur 9. Klasse mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf. Die Förderschwerpunkte sind Lernen, Sprache und sozial-emotionale Entwicklung. Das SFZ versteht sich als Lern-, Lebens- und Erfahrungsraum, in dem rund 60 Lehrkräfte individuell auf ihre Schülerinnen und Schüler eingehen. In ihrem Ansatz fördern und fordern die Pädagoginnen und Pädagogen die Stärken der Schülerinnen und Schüler und gehen dabei immer von deren jeweiligem Lern- und Leistungsstand aus. Ziel ist es, durch Erfolgserlebnisse das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen zu stärken.

bofrost* steht seit mehr als 55 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 251 Niederlassungen in 12 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 4,3 Millionen Kundinnen und Kunden, davon rund 2,3 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.

Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über dreizehn Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“

Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de

Kontakt

bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG

Anja Pelzer

An der Oelmühle 6

47638 Straelen

02834 707-701

anja.pelzer@bofrost.de

http://www.bofrost.de

Bildquelle: @ bofrost*