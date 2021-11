Mutiges Marketing: 6 Fakten zur Neukundengewinnung

Für die Kundengewinnung ist das richtige Marketing von entscheidender Bedeutung. Das ist für die meisten UnternehmerInnen sonnenklar, aber dennoch investiert kaum jemand genug Zeit oder Arbeitsaufwand in ein solches, was heutzutage jedoch besonders wichtig ist.

Dieser Artikel erklärt dir, warum mutiges Marketing wichtiger denn je ist, um weiterhin präsent zu sein und eine optimale Kundengewinnung zu gewährleisten.

Fakt 1: Sorge für ein Alleinstellungsmerkmal und steche aus der Masse hervor

Es spielt keine Rolle mehr, nach was du im Internet suchst oder wo du auf die Expertise eines Unternehmens angewiesen bist. Ein kurzer Besuch im Internet reicht aus und schon findest du eine breite Auswahl an Möglichkeiten vor.

Genau darum ist es auch so wichtig, sich bereits auf den ersten Blick von all den anderen Firmen zu unterscheiden und das gelingt dir am besten, wenn du auf ein ausgefallenes Marketing setzen.

Lasse deiner Kreativität also freien Lauf und traue dich etwas, um dein Unternehmen auch wirklich sichtbar zu machen. Somit wirst du es ganz einfach schaffen, dich von den anderen zu unterscheiden.

Verliere aber dennoch keinesfalls deine Grundeinstellung aus den Augen und bleibe authentisch, denn auch dabei kann es sich je nach Branche um ein echtes Alleinstellungsmerkmal handeln.

Fakt 2: Nutze die Möglichkeiten und sei nicht zurückhaltend

Selbstverständlich kannst du versuchen einfach abzuwarten, bis diverse KundInnen von allein auf dich aufmerksam werden. Wirklich zum Erfolg wird dieses Vorgehen allerdings nicht führen. Nutze daher alle Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, um ein mutiges Marketing zu betreiben und auf diese Weise dein Unternehmen ins rechte Licht zu rücken. Damit sorgst du dafür, dass du im Internet viel leichter von potenziellen KundInnen gefunden wirst.

Zudem ist es in diesem Zusammenhang durchaus sinnvoll, sich zu präsentieren und zum Beispiel mithilfe kleiner Videos deinen KundInnen einen Einblick in die Firmenprozesse oder Arbeitsabläufe zu gewähren. So bist du zum einen präsenter im Netz, zum anderen haben deine potentiellen KundInnen die Chance, sich ein besseres Bild von deinem Unternehmen sowie der vorherrschenden Arbeitsweise zu machen.

Fakt 3: Potentielle Kunden werden dich leichter finden

Ein Marketing, das ins Auge sticht, benötigt Zeit und vor allem auch geistigen Input. Doch hast du es erstmal geschafft, ein rundes Konzept zu erstellen, wirst du auf alle Fälle belohnt. Mit kreativem Marketing klappt deine Kundengewinnung wunderbar.

In den Suchmaschinen kannst du beziehungsweise deine Firma auf diese Weise nämlich viel eher gefunden werden, da so viel mehr Menschen auf dich und deine Arbeit aufmerksam werden. So steigt dein Ranking in den Suchmaschinen.

Schaffst du es dann noch spezielle Inhalte zu kreieren, die wiederum durch andere Personen auf unterschiedlichen Social-Media Plattformen geteilt werden, wird deine Fima immer bekannter und du musst weiterhin nur für neuen interessanten Content sorgen.

Fakt 4: Der Umsatz wird steigen

Mit einem mutigem Marketingkonzept hast du zudem die Chance, das Interesse von Menschen zu wecken, die vielleicht gar nie auf deine Seite gekommen wären und sich somit für einen anderen Anbieter entscheiden hätten.

Warum das so ist, kann ganz einfach erklärt werden: Wenn wir uns im Internet auf die Suche nach etwas machen, schauen wir uns normalerweise nur die ersten paar Vorschläge genauer an. Alles andere ignorieren wir einfach, weil wir nicht so viel Zeit haben oder zu bequem dafür sind.

Hast du es dank einem extravaganten Marketing allerdings ganz nach oben in die Suchmaschinen-Rankings geschafft, ist dir der Erfolg sicher.

EXTRA: 3 Tipps zur B2B-Neukundengewinnung im Netz

Fakt 5: Mehr Kundenvertrauen dank eines mutigen Marketings

Egal, ob man etwas reparieren lassen muss, sich für eine Finanzberatung interessiert oder anderswo Hilfe braucht, jeder von uns will dabei auf fachkundige Unterstützung zurückgreifen. Das ist jedoch gar nicht so leicht, denn wer ist ein wirklicher Experte auf dem jeweiligen Gebiet?

Einer Firma dieses Vertrauen von Anfang an entgegenzubringen, fällt meistens schwer. Du hast als Unternehmen jedoch die Möglichkeit, deinen KundInnen diesen Schritt zu erleichtern. Und zwar dann, wenn du mit einem professionellen Marketingauftritt überzeugst.

Dieser zeigt nämlich, dass hier jemand viel Zeit und Arbeit investiert hat, was wiederum für eine seriöse Herangehensweise spricht. Lasse daher vielleicht auch den ein oder anderen Kunden auf einer deiner Plattformen zu Wort kommen und potenziellen Interessenten wird es noch leichter fallen, sich an dein Unternehmen zu wenden.

Fakt 6: Strahle Autorität aus

Viel zu selten trifft man heutzutage auf ein Marketingkonzept, welches sich aufgrund seines Mutes und seiner Extravaganz von anderen abhebt und das auf positive Weise. Sollte dir genau das gelingen, ohne dass du dabei an Authentizität verlierst und weiterhin professionell wirkst, hast du viel geschafft.

Probiere also ruhig verschiedene Dinge aus, um dich von der Masse abzuheben und stelle damit unter Beweis, dass du ganz genau weißt, was du tust. Dann werden sich viele Menschen auf Grund deiner Expertise für dein Unternehmen entscheiden und eine stetig wachsende Zahl an Aufträgen wird die Folge sein.

Fazit: Mehr Mut beim Marketing zahlt sich definitiv aus

Für die Kundengewinnung ist es in der heutigen Zeit wichtiger denn je, sich durch ein raffiniertes Marketing von den anderen abzuheben. Es lohnt sich an dieser Stelle also durchaus, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und auf diese Weise ein Alleinstellungsmerkmal in deiner Branche zu erschaffen. Bleibst du dabei authentisch, werden sich viele potenzielle KundInnen für dein Unternehmen entscheiden und einer erfolgsversprechenden Zukunft steht nichts mehr im Wege.

