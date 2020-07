Mutmacher24 – ein Netzwerk für mehr Bewusstsein

Mutmacher brauchen wir in der heutigen Welt und vor allem in der heutigen Lebens-Situation.

Corona hat vieles verändert und genau da ist es sinnvoll, sich miteinander zu verbinden und sich gegenseitig zu empfehlen. Vor einigen Wochen habe ich den Mutmacher “Koschi” kennen gelernt. Er heißt Frank Koschnitzke – er ist Multiple Manager Marketing & PR.

Ein grundlegendes Buch von ihm ist das 8×8 des Lebens. Ein Buch, dass vielen Mut macht und dass ein Motto in den Vordergrund stellt: Mache es einfach und Mache es einfach!

Er hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen in ihre Kraft zu führen, damit sie ihr Leben in Liebe, Harmonie, Glück, Erfolg und Erfüllung leben können. Für das persönliches Wachstum wie auch für viele Dinge, die man für eine erfolgreiche Selbstständigkeit braucht, kann man hier kostengünstige Angebote bekommen, z.B. Webseiten und Druckerzeugnisse, ja auch für Produktion des eigenen Buches oder der eigenen CD. Nichts scheint unmöglich zu sein – wenn man das, was man sucht nicht findet, sollte man sich einfach bei Frank (alias Koschi) melden – meist hat dieser eine Lösung parat.

Das Koschi-Versum gibt es schon länger – und nun gibt es seit einigen Monaten auch die Seite Mutmacher24. Auf dieser Seite können sich ganzheitlich orientierte Menschen mit ihrer Arbeit präsentieren und sich mit Gleichgesinnten vernetzen.

Nach dem Motto: Alle für Einen – Einer für Alle spricht man gegenseitig Empfehlungen aus. Man bekommt einen eigenen Link, mit dem man dann auf sich und die anderen Anbieter aufmerksam machen kann. Je nach Anbieter kann man sogar bis zu 10 % Rabatt bekommen.

Ich habe mich entschlossen, Ayurveda in diesem Netzwerk Mutmacher 24 zu präsentieren – zum Wohle aller Beteiligten. Hier geht es zu der Website, bzw. zu meiner Präsentation aus der Website Mutmacher 24

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

Firmenkontakt

Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler

Wolfgang Neutzler

Wittelsbacherstr. 19

89423 Gundelfingen/Donau

0157 51271025

info@schule-fuer-ayurveda.de

https://www.schule-fuer-ayurveda.de

Pressekontakt

Ayurveda-Presse-Agentur

Wolfgang Neutzler

Wittelsbacherstr. 19

89423 Gundelfingen/Donau

09073 44 80 761

info@schule-fuer-ayurveda.de

https://www.schule-fuer-ayurveda.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.