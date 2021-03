Muttertagsgeschenke mit Herz auf erwinmueller.de

Viele Ideen zum Verwöhnen für die liebste Mama der Welt

Am 9. Mai ist Muttertag. Zeit, die liebste Mama der Welt mit kleinen Geschenken zu verwöhnen. In der Themenwelt ” Muttertag” auf erwinmueller.de gibt es viele Dekoartikel mit Herz, Ideen für den Frühstückstisch am Ehrentag und für eine kleine Auszeit vom stressigen Alltag.

Liebevoll gedeckter Frühstückstisch

Ein Frühstückstisch, der liebevoll und mit viel Herz gestaltet ist, ist der perfekte Start in den Muttertag. Weiße Tischläufer und Kissenhüllen mit einem in Gold gestickten Schriftzug “Love” und Herzen aus kleinen aufgestickten Perlen ziehen alle Blicke auf sich und sorgen für einen Hauch von Glamour. Dazu passt ein Dekoherz mit einer Vase für eine einzelne Rose.

Ein Herz zum Frühstück

Was darf es zum Frühstück sein? Etwas Deftiges oder doch lieber Kuchen? Ein besonderer Eyecatcher ist ein Spiegelei in Herzform. Einfach die Form aus Edelstahl in die Pfanne legen und das Ei hineinschlagen. Wenn es lieber was Süßes sein soll ist die Springform “Herz” sehr hilfreich. Mit ihr kann man für den Muttertag Kuchen in Herzform backen. Durch den handlichen Spannhebel lässt sich die Form einfach öffnen und schließen. Der Auslaufschutzboden sorgt dafür, dass auch bei etwas flüssigerem Teig nichts über den Rand läuft.

Wohlfühlzeit für Mama

Eine kleine Auszeit vom anstrengenden Alltag tut immer gut, erst recht mit den richtigen Accessoires, wie einem Zirbenkissen oder weichen Textilien. Das Herbalind Zirbenkissen mit der Aufschrift “Wohlfühlzeit” ist mit duftender Zirbensholzspäne gefüllt. Durch die Körperwärme können die ätherischen Öle ihre Wirkung entfalten und auf natürliche Weise positiv auf das Wohlbefinden einwirken. Das Kissen ist ideal zum Schlafen und Entspannen.

Der perfekte Begleiter in Spa und Sauna ist das neue Erwin Müller Walk-Frottier Saunatuch aus hochwertiger, besonders saugfähiger Qualität. Es ist sehr großzügig bemessen, sodass man sich gut darin einwickeln kann.

Bequeme Homewear und Flauschdecken sind ein tolles Geschenk für gemütliche Stunden auf dem Sofa. Dazu eine Tasse duftender Kaffee und schon ist der Alltag vergessen. T-Shirts, Shorts, lange Hosen und Jacken der Erwin Müller Homewear Kollektion können bestens miteinander kombiniert werden. Klassische Schnitte und die weiche Single-Jersey Qualität sorgen dabei für ein angenehmes Tragegefühl. Besonders weich und wohlig wärmend ist die Erwin Müller Flausch Wohndecke mit attraktiver Streifen-/Kästchen Struktur. Sie lädt so richtig zum Kuscheln ein.

Duftender Kaffee schmeckt in liebevoll gestalteten Tassen im sportlichen Streifenlook mit Herz gleich doppelt gut. Für Kaffeeliebhaber gibt es in der ” Kaffeewelt” von erwinmueller.de eine Auswahl von hochwertigen Kaffeesorten der Rösterei Kaffeesack sowie alles, was man für die Zubereitung von Kaffeespezialitäten benötigt.

Blumen zum Muttertag

Ein Blumengruß, der lange Freude macht, sind Pflanzgefäße in dekorativer Herzform für Terrasse oder Garten. Sie sind aus weiß gekalktem Pappelholz und rustikaler Rinde gearbeitet und mit Folie ausgeschlagen, daher zum Bepflanzen geeignet.

Auf der Suche nach einem liebevollen Muttertagsgeschenk lohnt es sich, im Onlineshop erwinmueller.de zu stöbern. Besonders der Themenbereich “Muttertag” liefert viele Ideen für herzliche Geschenke.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de