MWM führt Remote Asset Monitoring (RAM) für Gasaggregate mit TPEM Kraftwerkssteuerung ein

Ab sofort ist das neue Online-Zustandsüberwachungssystem MWM Remote Asset Monitoring (RAM) auch für Gasaggregate mit der digitalen Kraftwerkssteuerung TPEM (Total Plant & Energy Management) verfügbar. Die MWM Gasaggregate sind direkt ab Werk für die Aktivierung von MWM RAM vorbereitet. Bestandsanlagen können einfach und problemlos mit einem Nachrüstsatz aktualisiert werden.

Den Betrieb einer KWK-Anlage in Echtzeit digital und sicher überwachen, egal wo und wann – das ist mit dem MWM Online-Zustandsüberwachungs- system möglich. So können Reports zu Leistung und Laufzeiten sowie der aktuellen und historischen Performance mit MWM RAM nach Bedarf erstellt werden und ersparen dem Nutzer somit zusätzlichen Arbeitsaufwand.

Sämtliche Parameter einer Anlage, wie Motor- und Generatordaten sowie Informationen der Anlagenperipherie, werden auf einem Display angezeigt, bis zu 1.000 Parameter sind erfass- und darstellbar. Über die Benutzeroberfläche besteht Zugriff auf die gesammelten Daten über einen Zeitraum von 13 Monaten. Dies ermöglicht detaillierte Analysen und Auswertungen. MWM RAM ist für alle Gasarten und -anwendungen geeignet.

Optimierter Betrieb und verbesserte Wartungsplanung

„Mit der Kombination von MWM RAM und der digitalen Kraftwerks-steuerung TPEM können unsere Kunden den Betrieb ihrer Anlagen verbessern. Sie können so Wartung und Instandhaltung der Gasaggregate auch aus der Ferne optimieren“, sagt Uwe Sternstein, Leiter Service & Ersatzteile. Um alle Vorteile nutzen zu können, reicht eine einfache Online-Aktivierung des RAM aus. Zusätzliche Installationsarbeiten, Hardwarebeschaffung oder aufwändige Verkabelungen sind nicht notwendig.

Mehrstufige Sicherheitsmechanismen schützen vor unbefugtem Zugriff. Mit regelmäßigen online-Updates werden Aktualität und Sicherheit des kompletten Systems zu jeder Zeit sichergestellt.

Darüber hinaus ist die Nutzung der bereits bestehenden TPEM-Ethernet-Verbindung oder eine Mobilfunkanbindung möglich. So können mehrere Gasaggregate bis hin zu gesamten Flotten mit geringem Aufwand aus der Ferne unterstützt und überwacht werden.

Bestandsanlagen mit Nachrüstsatz ausstatten

MWM Gasaggregate werden mit TPEM CC (Control Cabinet) Factory Fit ab Werk für RAM vorbereitet ausgeliefert. Der Schaltschrank TPEM CC ist standardmäßig mit dem passenden PLE-Telematik-Gerät ausgestattet. Es ist vollständig im TPEM-Schaltschrank integriert, sodass keine weitere Verdrahtung erforderlich ist. Die TPEM-Ethernet-Verbindung wird standardmäßig zur Kommunikation mit den RAM-Servern verwendet, ein Mobilfunkmodul ist optional erhältlich. Die praktische Online-Aktivierung von RAM erspart Arbeiten vor Ort sowie zusätzliche Anfahrtswege.

Bereits existierende TPEM-Schaltschränke können auf Wunsch mit einem Nachrüstsatz ausgestattet werden. Die Retrofit-Kits sind für alle bestehenden TPEM-Schaltschränke geeignet. Alle erforderlichen Kabel und Anschlüsse sind in dem Nachrüstsatz ebenfalls erhalten.

Caterpillar Energy Solutions

Caterpillar Energy Solutions steht mit seinen beiden Marken MWM und Cat® für hocheffiziente und umweltfreundliche Lösungen zur dezentralen Energieerzeugung. Das von Carl Benz 1871 gegründete und heute unter Caterpillar Energy Solutions firmierende Mannheimer Unternehmen verfügt mit seiner Marke MWM über mehr als 150 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung von Gasmotoren und Stromaggregaten für Erdgas, Biogas und weitere Sondergase. Heute ist Caterpillar Energy Solutions Teil der Electric Power Division von Caterpillar und hat eine führende Marktposition auf dem Gebiet hocheffizienter und ökologisch fortschrittlicher dezentraler Energielösungen inne. Weitere Informationen finden Sie unter www.mwm.net

Caterpillar

Mit einem Umsatz- und Ertragsvolumen von 51,0 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 ist Caterpillar der weltweit führende Hersteller von Bau- und Fördermaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren, industriellen Gasturbinen und Diesel-Elektro-Lokomotiven Seit 1925 treiben wir den nachhaltigen Fortschritt voran und helfen unseren Kunden, mit innovativen Produkten und Dienstleistungen eine bessere Welt zu schaffen. Über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg angebotene Dienstleistungen, Spitzentechnologie und jahrzehntelange Produktexpertise zeichnen Caterpillar aus und bieten unserer Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert auf ihrem Weg zum Erfolg. Das Unternehmen ist auf allen Kontinenten tätig, hauptsächlich über drei Segmente – Bauindustrie, Rohstoffindustrie und Energie & Transportwesen – und stellt ferner Finanz- und zusätzliche Dienstleistungen über sein Finanzproduktesegment zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.caterpillar.com

© 2022 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. CAT, CATERPILLAR, LET“S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, ‚Caterpillar Corporate Yellow‘, die Handelszeichen ‚Power Edge‘ und Cat-‚Modern Hex‘ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

