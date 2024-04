NAB Show 2024: Panasonic Connect präsentiert neue und verbesserte Videoproduktionslösungen

Neuer KAIROS Mainframe, verbesserter kompakter Live-Switcher und Softwarefunktionalität für mehr Effizienz und höhere Qualität der Videoproduktionen.

Wiesbaden, DE. 8. April 2024 – Panasonic Connect Europe kündigt neue Produkte und Verbesserungen an, die Effizienz und Qualität der Videoproduktion optimieren. Der neueste KAIROS Mainframe, der kompakte Live-Mischer HSW10 und erweiterte Softwarefunktionen werden auf der NAB Show (National Associations of Broadcasters) in Las Vegas vom 14. bis 17. April am Panasonic-Stand C3310 vorgestellt.

Neuer KAIROS Mainframe und erweiterte Funktionen

Panasonic zeigt den neuen Mainframe KAIROS Core 200 AT-KC200L1 und das neueste Software-Update (Version 1.7), einschließlich intelligenter Routing-Funktionen. Der AT-KC200L1, der standardmäßig SDI-I/O unterstützt, und die neue Smart-Routing-Funktionalität[1] sorgen für eine verbesserte Videoqualität und höhere Produktivität beim Einsatz von KAIROS für Broadcasting, Veranstaltungen, Sportevents sowie für Unternehmen und auf dem Bildungsmarkt.

Der AT-KC200L1 Mainframe ist mit ähnlichen Funktionen wie der bereits im Juni 2023 angekündigte KAIROS Core 200 (AT-KC200) der zweiten Generation ausgestattet. Er unterstützt 24 Eingänge / 12 Ausgänge (FHD) als Standard und bietet Kunden, die SDI-basierte Videoproduktionssysteme verwenden, eine flexiblere Videoproduktion.[2] Darüber hinaus können bis zu 32 Eingänge/16 Ausgänge (FHD) unterstützt werden, wenn das optionale Produkt AT-KC20M1 SDI I/O Board installiert wird, das seit Februar 2024 erhältlich ist.

Das Software-Update der Version 1.7 ist mit allen KAIROS Mainframes, AT-KC2000/2000S1, AT-KC200/200L1 und AT-KC1000/KC100 kompatibel und aktiviert die innovative Funktion Smart Routing. Diese importiert automatisch Videos vom Netzwerk-Switch[3] in KAIROS, um die virtuelle Verarbeitung einer größeren Anzahl von Eingangsquellen zu ermöglichen. Dadurch entfallen Einschränkungen bei der Videobandbreite, wenn eine große Anzahl von Eingängen auf KAIROS für die Videoproduktion verwendet wird.

Updates für den Live-Switcher HSW10

Auch für den kompakten Live Mischer AV-HSW10 werden für Mai 2024 Erweiterungen angekündigt. Die neuen Funktionen verbessern die Effizienz und Qualität der Videoproduktion für Webinare und Live-Veranstaltungen. Der aktualisierte AV-HSW10 kombiniert die Stabilität der Broadcast- und professionellen Hardware-Switcher von Panasonic mit der Skalierbarkeit einer Softwarelösung. Zu den Updates gehören die Firmware-Version 2.00 für eine optimierte, schnelle Einrichtung und das kostenlose AV-SF10-Software-Bedienfeld für den effizienten Ein-Personen sowie den Remote-Betrieb.

Doch damit nicht genug: Die Updates verbessern die nahtlosen Videoproduktionsumgebungen, die mit PTZ-Kameras von Panasonic verbunden sind und unterstützen verschiedene IP-Übertragungsstandards, die für die heutigen Anforderungen der Videoproduktion entwickelt wurden. Ebenso ermöglichen die Integration mit RP Link und die Tally-Steuerung über IP-Verbindungen eine qualitativ hochwertige Online-Kommunikation.

Wie beim High-End-Modell AV-UHS500 erzeugt der aktualisierte AV-HSW10 einen beweglichen Farbbalken, um die Einrichtungszeit bei Live-Veranstaltungen, insbesondere bei solchen mit LED-Wänden und großen Displays, zu verkürzen. Im Moving- und Standbildmodus verfügbar, ermöglichen Farbbalken die Überprüfung auf fehlende Punkte in LEDs und Displays sowie Videoausgang für IP-Verbindungen, wodurch ein externer Testsignalgenerator überflüssig wird.

Mit dem neuen Software-Bedienfeld können die Mischerfunktionen bequem von einem PC oder Tablet aus gesteuert werden (Windows 10/11 oder MacOS Monterey/ Ventura/Sonoma). Detaillierte Einstellungen und Bestätigungen von Ein-/Ausgangsquellen, die üblicherweise mit Tasten und Reglern durchgeführt werden, sind jetzt einfach mit einer PC-Tastatur oder einem Touchscreen ausführbar. Für eine effizientere Vorbereitung vor und für Überprüfungen während des Drehs können einige Funktionen wie z.B. die Sequenzierung des Aufnahmespeichers oder das direkte Schreiben/Ersetzen des Standbildspeichers nun direkt über ein Software-Bedienfeld erledigt werden. Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) integriert den Kontrollbildschirm, die Live-Videoüberwachung und den Multiviewer, ähnlich wie bei den beliebten anderen Mischern von Panasonic. Das erlaubt ein einfaches Umschalten zwischen mehreren Videoein- und -ausgängen. Dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche kann der HSW10 auch von einer einzelnen Person oder von Anwendern mit wenig Erfahrung bedient werden.

Neue PTZ-Kamera und Teams-Zertifizierung

Auf der NAB Show ist zudem erstmals die neueste PTZ-Kamera AW-UE30 in Betrieb zu sehen. Die UE30 ist kompakt, leise, kostengünstig und verfügt über eine integrierte Auto Tracking-Funktion: ideal für Bildungs- und Geschäftsveranstaltungen.

Die ePTZ-Kamera AW-UE4 wird nach ihrer kürzlich erfolgten Zertifizierung für die Verwendung mit Microsoft Teams ebenfalls auf der NAB zu sehen sein.

Bildmaterial können Sie sich hier herunterladen: https://ftp.finkfuchs.de/_Rwksg3oF00YN1R

[1] Optionale Ausrüstung ist für den IP-Eingang/-Ausgang des AT-KC200L1 erforderlich, zukünftige Unterstützung

[2] IP-Ein-/Ausgang wird in Zukunft unterstützt.

[3] Informationen zu Geräten, die für die Zusammenarbeit mit KAIROS Alliance Partnern bestätigt wurden, finden Sie auf der Webseite des KAIROS Alliance Partners.

-Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

